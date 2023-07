Unpli, Vallecrosia aderisce alla Giornata nazionale delle Pro Loco (Foto)

L'Unpli oggi celebra la quinta edizione della Giornata nazionale delle Pro Loco, organizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con tante attività che si svolgeranno durante tutta la giornata, dall’alba al tramonto, nell’intera penisola. Tra le varie Pro Loco che hanno aderito all‘evento nazionale vi è pure quella di Vallecrosia.

“La Giornata Nazionale è stata ideata per rimarcare il quotidiano impegno delle associazioni a sostegno dei territori. Le Pro Loco assicurano una presenza capillare e, soprattutto, un costante impegno a vantaggio dei territori, rappresentando un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni” - spiega il presidente della Pro Loco Città di Vallecrosia e presidente del Comitato provinciale Unpli Fulvio Becagli - “Sono circa 1000 gli eventi che si svolgeranno in tutta l’Italia. Sono, infatti, in programma iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e della cultura eno-gastronomica, all’esaltazione dell’identità locale e all’animazione territoriale. In alcuni casi si tratta di eventi organizzati anche da più Pro Loco o dai comitati provinciali e regionali. Anche se la giornata è il 9 luglio il consiglio nazionale ha deciso che tutto quello che è intorno a questo giorno può essere considerato tra gli eventi dedicati alla giornata nazionale delle Pro Loco e così varie iniziative si sviluppano anche per più giorni”.

”Come Pro Loco Città di Vallecrosia lunedì faremo un gazebo promozionale sul solettone nord della città della famiglia” - fa sapere il presidente della Pro Loco Città di Vallecrosia Fulvio Becagli - “Come noi almeno 50 Pro Loco della Liguria, tra le quali diverse in provincia di Imperia, tra venerdì, sabato e domenica hanno organizzato qualche evento. E’ un avvenimento che, anche se è solo alla quinta edizione, sta prendendo piede perché la maggior parte delle Pro Loco italiane è entrata a far parte del Registro Unico del Terzo Settore e quindi hanno preso la sigla di Aps, Associazione di promozione sociale, come abbiamo fatto noi”.