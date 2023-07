Aveva estorto denaro a titolari e dipendenti di una catena di locali anche a Diano Marina: arrestato dai Carabinieri

È atteso il processo per direttissima questa mattina nei confronti di un uomo straniero accusato di minacce ed estorsioni di denaro nei confronti di proprietari e dipendenti di una nota catena di locali di Diano Marina, Andora e Alassio.

L’uomo, di nazionalità egiziana e irregolare sul territorio italiano, chiedeva soldi con la scusa di aver lavorato per la catena di locali sul litorale anche nel savonese, sebbene avesse già ricevuto quanto gli spettava.

Il pregiudicato ha continuato a infastidire titolari e dipendenti anche durante l’attività lavorativa, oltre ad aver distrutto le vetrine del locale di Andora e minacciato i figli delle vittime.

Ieri (6 luglio) l'epilogo: con una minuziosa analisi delle prove a carico dell’uomo, è stato denunciato dai Carabinieri ma, dopo averlo messo in libertà, l’egiziano si è scagliato nuovamente contro le vittime, tanto che presso la piazza del mercato di Andora, in via Cavour, è stato tratto in arresto dai militari per atti persecutori con condotte reiterate nel tempo per oltre un anno.