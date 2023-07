Riqualificazione campo Zaccari, Russo: "Sempre più vicino il finanziamento"

“Dopo che la riqualificazione è già stata inserita nel piano triennale del fondo strategico dell'assessore Simona Ferro, oggi continuano le interlocuzioni tra gli uffici regionali e quelli comunali, gestori del campo Zaccari, per poter proseguire un iter iniziato e che deve portare all’inizio dei lavori presumibilmente in tempi ragionevolmente brevi. Continuerò a battermi per quest’opera che ritengo assolutamente indispensabile, strategica e urgente per tutto l'estremo Ponente ligure”. Così ha detto la consigliera Veronica Russo di Fratelli d'Italia, oggi al termine del consiglio regionale, in merito alla ristrutturazione del campo Raul Zaccari di Camporosso.

“Il mio continuo interesse nel monitorare il proseguimento dell’iter è sempre stato attento e puntuale: si tratta – spiega Russo - di un percorso che ha portato l'assessore Ferro a recarsi e visitare l’area a settembre 2021. In circa un anno abbiamo trovato una possibile risoluzione attesa da molto tempo, diversi sono stati gli incontri che si sono susseguiti con i comuni gestori e le associazioni che usufruiscono della struttura”.

“Si deve attenzione – aggiunge - in particolar modo a tutti coloro che operano costantemente e giornalmente sul campo Zaccari nonostante le condizioni in cui si presenta: mi riferisco alle associazioni e a chi fino ad oggi ha investito sulla struttura, cioè la Croce Azzurra Misericordia che ha già apportato alcune migliorie dell'area”.

“Oggi l’idea del finanziamento sembra diventare sempre più concreta e pertanto anche l’inizio dei lavori - conclude la consigliera - Al momento attuale sono stati richiesti alcuni documenti ai comuni gestori che si sono impegnati a consegnarli nei tempi utili, successivamente sarà necessario procedere allo stanziamento delle risorse necessarie e all’inizio dei lavori che porterà la struttura agli antichi splendori”.