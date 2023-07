Anche il Partito Democratico sarà presente alla manifestazione ‘Pronto soccorso in codice rosso’

Il Partito Democratico e i Giovani Democratici della Provincia di Imperia saranno presenti alla manifestazione ‘Pronto soccorso in codice rosso’, organizzato dalla Cgil e che si terrà lunedì prossimo nei pressi dell’ospedale imperiese.

“La gestione della sanità ligure da parte dell’amministrazione Toti – evidenzia il PD - sta riducendo i servizi, allungando le liste d’attesa e riducendo la qualità del servizio sanitario nazionale in Liguria, il tutto ai danni delle cittadine e dei cittadini liguri. Esprimiamo il nostro sostegno alla grande mobilitazione lanciata dalla Cgil in difesa della sanità pubblica”.

“Lo smantellamento progressivo dei servizi sanitari in questa regione – prosegue - sta producendo disservizi, che si stanno rivelando cronici. Le cittadine e i cittadini imperiesi sono costretti a curarsi altrove o tramite il privato, e dunque pagando prestazioni che dovrebbero essere efficienti e gratuite nel pubblico. La Regione guidata dal Presidente Toti è l’unica e principale responsabile del peggioramento dei servizi sanitari. La pandemia ci ha insegnato che il Servizio sanitario nazionale è una risorsa da difendere e nella quale investire. La ricetta del governo Meloni e della Regione si contrappone a questa esigenza, agli investimenti si preferiscono i tagli”.

“Il prossimo 10 luglio - concludono i segretari provinciali Joele Corigliano e Cristian Quesada - la comunità Dem scenderà in piazza per protestare contro una gestione fallimentare della sanità in questa provincia e in Liguria”.