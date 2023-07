Anche Confesercenti Liguria sottoscrive il protocollo regionale per la certificazione delle parità di genere

Confesercenti Liguria è orgogliosa di annunciare la sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa promosso dalla Consigliera di Parità di Regione Liguria Laura Amoretti , per l'istituzione di un tavolo regionale permanente sulla Certificazione di Parità di Genere nelle imprese.

L'evento ha visto la presenza di importanti rappresentanti di Confesercenti Liguria, tra cui il direttore regionale Andrea Dameri, il Segretario Provinciale di Imperia Sergio Scibilia e la Consulente di Parità di Genere, Dott.ssa Rosella Scalone, che ha firmato il protocollo per conto dell'organizzazione. Il protocollo, firmato insieme a molteplici altre istituzioni e associazioni, si propone di promuovere una cultura del rispetto della dignità delle persone negli ambienti di lavoro e di diffondere i principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione.

Confesercenti Liguria ricorda che l'8 marzo ad Imperia è stato già inaugurato lo sportello "Progetto Futura", dedicato alla Certificazione di Parità di Genere. In linea con gli impegni presi oggi, Confesercenti Liguria si prepara ad aprire presto un nuovo sportello regionale. La Certificazione di Parità di Genere è uno strumento cruciale per misurare, valutare e rendicontare la parità di genere in azienda, avviando un percorso virtuoso di cambiamento culturale per raggiungere l'equità di genere e beneficiare di vantaggi concreti, tra cui sgravi fiscali e punteggi premiali in gare d'appalto.

L'accordo firmato oggi sottolinea l'importanza di collaborare per promuovere una cultura del rispetto della dignità delle persone negli ambienti di lavoro e sottolinea l'impegno comune verso un obiettivo di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione. Per maggiori informazioni sui servizi offerti dallo sportello e per saperne di più sulla Certificazione di Parità di Genere, ci si può rivolgere a Confesercenti Liguria.

Hanno sottoscritto il documento l’Ufficio della Consigliera di Parità rappresentato da Laura Amoretti insieme a Ispettorato Territoriale di Genova/Interregionale del Lavoro di Milano, Inail, Ordine degli Avvocati di Genova, Agi Liguria, Associazione Donne Giuriste Italia Liguria, Comitati Imprenditoria Femminile di Genova, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confcommercio Liguria, Confartigianato Liguria, Confindustria Liguria, Confesercenti Liguria, Cna Liguria, Confcooperative Liguria, Legacoop Liguria, Consulta degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Liguria e Conforma Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova e Taratura.

Il tavolo, coordinato dalla Consigliera di Parità della Regione Liguria, attraverso la rilevazione, la valutazione del fenomeno e il confronto, avrà come compito primario sia la predisposizione di un piano di lavoro di sensibilizzazione e di formazione sia la formulazione di proposte di azioni di prevenzione e contrasto alla discriminazione. Il tavolo monitorerà il processo con l’aiuto degli Enti certificatori, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, sulla scorta dei dati statistici della certificazione di genere a livello regionale, con particolare riferimento per: raggiungimento cultura e strategia, sistema di governo, processi legati alle risorse umane, opportunità di crescita ed inclusione delle lavoratrici, equità remunerativa di genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Il tavolo, infine, valuterà e segnalerà eventuali criticità, relazionando periodicamente l'assessore regionale alle Pari Opportunità, l'assessore regionale al Lavoro, la V Commissione e la Consigliera Nazionale di Parità. “Il riconoscimento della certificazione di genere altro non è che una vera e propria valutazione del livello qualitativo di come le aziende si stanno educando al benessere organizzativo che deve avvenire necessariamente attraverso il riconoscimento di uguali diritti e uguali doveri per i lavoratori e per le lavoratrici. Il protocollo resta aperto ad altri enti che vogliano aderire”, ha dichiarato la consigliera di Parità Laura Amoretti.

“Credo davvero che quella odierna sia una giornata importante per le Pari Opportunità in Liguria - ha detto l'assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro -. Da oggi, recependo la normativa nazionale sulla certificazione di genere aggiornata con la legge 162/2021, avremo infatti uno strumento in più per cercare di migliorare nella sensibilizzazione e nel monitoraggio dei dati ricevuti. Un tavolo al quale potranno sedere importanti stakeholders che hanno risposto in maniera uniforme da tutto il territorio seguendo la strada intrapresa da Regione Liguria e con il medesimo obiettivo di ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro. All'indomani di una giornata di avvilente ostruzionismo da parte della minoranza in Consiglio Regionale e delle accuse di non volerci occupare di discriminazione – ha concluso - diamo ai liguri una nuova risposta sul campo”.

"Sono molto felice dalla sottoscrizione di questo protocollo che ha come obiettivo la certificazione della assoluta parità di genere nelle aziende. L'obiettivo finale per il futuro però dovrà essere la chiusura di questo tavolo perché vorrebbe dire che in Liguria non ci saranno più discriminazioni sui posti di lavoro", ha affermato l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori.