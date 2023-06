Monaco e la Francia aprono un centro diurno in psichiatria infantile. Questo stabilimento per bambini e adolescenti con disturbi psichiatrici aprirà a settembre 2023 a Beausoleil (06). Oggi, presso la Residenza del Ministro di Stato del Principato, Pierre Dartout e François Braun, ministro francese della Salute e della Prevenzione, ha proceduto alla firma dell'accordo amministrativo relativo al Day Hospital Psichiatrico franco-monegasco di bambini e adolescenti.

Monaco, l'Agenzia regionale della sanità PACA e la Fondazione Lenval hanno deciso di attuare, da ottobre 2018, un partenariato nell'ambito della creazione di una struttura comune. In questa prospettiva, una proprietà di 650m² è stata acquisita dal Principato di Monaco il comune di Beausoleil per installare lì la struttura, i cui lavori di sviluppo erano cofinanziato dalle parti. In pratica, questa struttura offrirà cure ambulatoriali da settembre 2023 globale e accoglierà bambini e adolescenti, fino ai 18 anni, presentandosi per il maggior parte dei disturbi psichiatrici e in particolare comportamenti che non glielo consentono seguire un'istruzione a tempo pieno, compreso l'alloggio.