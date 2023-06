Questa estate scegliere la tua prossima avventura in mare sarà più facile con il Cantiere Nautico Diurno

L'arrivo dell'estate ci fa venire voglia di pianificare le nostre vacanze estive. Se sei un amante del mare, noleggiare una barca può essere la scelta perfetta per fuggire dalla routine quotidiana. Non è necessario avere conoscenze avanzate di navigazione: l'esperienza è accessibile a tutti. Sia che che tu sia con la famiglia o con gli amici, potrai goderei del sole, del mare e del relax per un'esperienza di viaggio unica. Il Cantiere Nautico dei F.lli Diurno, situato alla foce del torrente Argentina vicino alla pista ciclabile tra Arma di Taggia e Riva Ligure, offre un servizio di noleggio di motoscafi e gommoni senza richiesta di patente. Tutte le imbarcazioni in affitto sono dotate di motori nuovi da 40 cavalli per garantire la massima sicurezza ed efficienza durante la navigazione.

Le imbarcazioni e i natanti in affitto sono dotati di tutti i comfort necessari per garantire una giornata al mare perfetta, tra cui tendalino ombreggiante, dotazioni di sicurezza e accessori come autoradio e doccetta. Inoltre, se sei appassionato di pesca, le imbarcazioni sono dotate di ecoscandaglio e portacanne. È possibile noleggiare anche per eventi serali e gite notturne.

Questa estate approfitta dell'opportunità di godere di una vista panoramica unica sulla costa in tutta sicurezza e scopri approdi e calette poco frequentati.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiama al 0184 487010 oppure 329 3358932, manda una mail a info@cantierenauticodiurno.it e visita il sito www.noleggioriva.it.