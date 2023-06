Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 19 giugno a domenica 2 luglio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 19 GIUGNO

SANREMO



15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



IMPERIA



11.00. Per ‘L’approdo’, ‘La salagione delle Acciughe’: laboratorio con il Comandante della motobarca ‘Ineja II’ Luigi Arcella, a cura di Legacoop Liguria. Infopoint al Molo lungo di Oneglia + mostra fotografica ‘Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura’ a cura del Circolo Castelvecchio (h 10/13-16/19, fino a fine giugno). Infopoint al Molo lungo di Oneglia

17.00. Festa di San Giovanni: mostra mercato Mercantineja (dalla 17.30 in calata G.B. Cuneo) + stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ con piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, muscoli, minestrone all'onegliese, frittura di calamari (h 19)



17.30-19.30. Esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. A cura del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’. Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante, ingresso libero, fino al 25 giugno

20.00 & 21.15. 43ª edizione della Festa di San Giovanni. 15° MercantIneja. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)

VALLECROSIA



15.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



17.30. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13.30-14.30/18). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

9.00-23.00. 62° Festival della Televisione di Monte-Carlo: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 20 giugno (la programmazione a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 20 GIUGNO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio

17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

IMPERIA

10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)

17.00. Festa di San Giovanni: mostra mercato Mercantineja (dalla 17.30 in calata G.B. Cuneo) + stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ con piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, muscoli, minestrone all'onegliese, frittura di calamari (dalle h 19)



17.00. Per ‘L’approdo’, ‘Quando la terra incontra il mare’: cooking-show e degustazione con i prodotti identitari del territorio, a cura del Sindacato Assipan Confcommercio e Luca Blengini della panetteria Blengini di Imperia + mostra fotografica ‘Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura’ a cura del Circolo Castelvecchio (h 10/13-16/19, fino a fine giugno). Infopoint al Molo lungo di Oneglia. Infopoint al Molo lungo di Oneglia

17.30-19.30. Esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. A cura del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’. Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante, ingresso libero, fino al 25 giugno



20.30 & 21.30. 43ª edizione della Festa di San Giovanni. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, fino al 25 giugno (il programma a questo link)



VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)

VALLECROSIA



15.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



DIANO MARINA



21.15. ‘Diano in Musica 2023 - I martedì sera dal vivo di Diano Marina’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino dove tre band suoneranno contemporaneamente, due nell'isola pedonale del centro cittadino e una nell'area manifestazioni sul Molo delle Tartarughe (fino al 5 settembre)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00-23.00. 62° Festival della Televisione di Monte-Carlo (ultimo giorno): studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco (la programmazione a questo link)





MERCOLEDI’ 21 GIUGNO



SANREMO

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

17.30-23.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (ultimo giorno della 1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio

17.30-23.00. ‘Sanremo Photo Festival’: mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno



19.00. Festa della Musica in Piazza Borea d’Olmo



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

21.00. Festa della Musica: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Claudio Cohen con Ettore Pellegrino (violino) e Maria Teresa Di Sanio (viola). Forte di Santa Tecla

IMPERIA



11.00. Per ‘L’approdo’, ‘Le ricette del pescatore: lo spiedino di sorallo’ cooking-show insieme al Comandante della motobarca Pingone (unico ittiturismo della città di Imperia) Luigi Pinga, a cura di Legacoop Liguria e ittiturismo Pingone + mostra fotografica ‘Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura’ a cura del Circolo Castelvecchio (h 10/13-16/19, fino a fine giugno). Infopoint al Molo lungo di Oneglia



17.00. Festa di San Giovanni: mostra mercato Mercantineja (dalla 17.30 in calata G.B. Cuneo) + stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ con piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, muscoli, minestrone all'onegliese, frittura di calamari (dalle h 19)

17.00. Per ‘L’approdo’, ‘Liguria: dove i foresti si sentono a casa’: Orti, ulivi, arte e cucina: racconti d'amore per il ponente ligure con la polacco-tedesca Marlgorzata Klaus dell'agriturismo Ine Barche e il sardo Luigi Vidili dell'agriturismo Le Navi in cielo, a cura di CIA Imperia (prenotazione obbligatoria a m.pirrello@cia.it) + mostra fotografica ‘Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura’ a cura del Circolo Castelvecchio (h 10/13-16/19, fino a fine giugno). Infopoint al Molo lungo di Oneglia

17.30-19.30. Esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. A cura del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’. Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante, ingresso libero, fino al 25 giugno



19.30-24.00. 43ª edizione della Festa di San Giovanni. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)

VALLECROSIA



15.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



18.30. Festa della Musica: musica live a cura di gruppi musicali e diversi artisti di strada per le vie del centro + Street Food Piazza della Stazione con paella, pesce fritto, hamburger, carne alla brace e birra artigianale (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Festa Europea della Musica: Spettacolo itinerante con artisti di strada a cura di FEM spettacoli sul Lungomare delle Nazioni



CERVO



5.45. Per la Festa Europea della Musica 2023: Alba sul Mare, concerto d’arpa con la musicista Sara Terzano. Musiche di: tradizione bretone, irlandese e armena, J. S. Bach, G.F. Haendel, G. Rossini, V. Bellini, F. Godefroid, E. Granados, E. Satie, Nino Rota, E. Morricone, Sara Terzano. Porteghetto (più info)

19.00. Festa della Musica: Animazione musicale per le vie del Borgo di Cervo e concerto all’Oratorio Santa Caterina (il programma completo a questo link)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna Liguria delle Arti 2023, Giacomo Montanari. storico dell'arte, racconta gli affreschi e i polittici della Chiesa dell'Assunta + Giuseppe Francese alla viola esegue musiche di Bach, Hindemith, Stravinskij + Pino Petruzzelli legge: Dante Alighieri, Mario Luzi, Ma ram Ai-Mas ri, Pino Petruzzelli. Piazza Clavesana (più info)

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



18.30. Festa della musica in Quai Albert I: serata prestigiosa che riunisce gli artisti che hanno segnato la storia degli anni '80 e che hanno segnato i ricordi con i loro brani di successo, tramandati di generazione in generazione (più info)



21.00. Concerto ‘Dona Flor Quartet’ con la musica del Brasile: Bossa Nova, Samba. La Note Bleue (più info)

GIOVEDI’ 22 GIUGNO



SANREMO



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.30-23.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (ultimo giorno della 1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno

19.00. Per ‘I Concerti di Villa Nobel’, ‘Dal Classicismo al contemporaneo’: concerto inaugurale del Trio Zahharrenkova con musiche di Beethoven, Tuur, Korvits, Babajanyan. Villa Nobel in corso Cavallotti (più info)

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



17.00. Festa di San Giovanni: mostra mercato Mercantineja (dalla 17.30 in calata G.B. Cuneo) + stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ con piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, muscoli, minestrone all'onegliese, frittura di calamari (dalle h 19)

17.30-19.30. Esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. A cura del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’. Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante, ingresso libero, fino al 25 giugno

18.00-24.00. 43ª edizione della Festa di San Giovanni. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

20.30. Giornata Mondiale del Rifugiato 2023: proiezione del film ‘Sì chef – la brigade’ di Louis-Julien Petit. Cinema Centrale, ingresso libero



VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)

VALLECROSIA



15.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

19.30-20.45. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi dimGiugno, Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata (locandina)

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



18.00. Inaugurazione del ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’ a tema il ‘Mare’ con esposizione di un'ampia selezione tratta dagli oltre 800 disegni di circa 400 autori pervenuti da 71 paesi (apertura al pubblico alle h 19). Ex Chiesa Anglicana, fino al 25 giugno (più info)



19.00-24.00. ‘Bordighera, un Paese di Sapori’ (6ª edizione): appuntamento nella città Alta con un percorso enogastronomico tra le vie del Paese, alla scoperta delle eccellenze locali. I ristoratori della città allestiranno un itinerario del gusto con le specialità del territorio + musica, Dj set e iniziative culturali. Centro storico, anche domani, info 0184 264297 (più info)



DIANO MARINA



21.15. ‘Le note della libertà’: Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Festa Europea della Musica, Notte Oro #unmaredibirra: Street food dei commercianti in Piazza Torre Santa Maria + apertura stand e DjSet a cura di Mr Pink + Musica live con i Mercenari dalle ore 21 (fino al 23 giugno)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



20.30. Concerto ‘Lulu Van Trapp’ Thursday Live Session con Dr. Feelgood. Grimaldi Forum Monaco (più info)





VENERDI’ 23 GIUGNO



SANREMO

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton al Forte di Santa Tecla, fino al 3 luglio

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00. ‘La Casa degli stickers’: evento di arredamento gratuito con visita guidata ad orari da concordare tramite prenotazione con videochiamata su WhatsApp al numero 335 5809455. Si tratta di una casa privata creativa sempre in evoluzione dove da un disordine apparente e dalla combinazione di vari elementi nasce un nuovo stile di arredamento leggero, divertente, personalizzabile ed adatto a tutte le tasche (fino al 10 settembre)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



17.00. Nell’ambito del ciclo ‘BiblioTecla’ in collaborazione con la Libreria Ubik-Sanremolibri, presentazione volume ‘Demo Bruzzone tra Barzizza e Giacomazzi’, monografia sul musicista sanremese scritta da Freddy Colt. Dialogare con l’autore la giornalista Manuela Di Pietro. Forte di Santa Tecla

18.00-21.00. Intrattenimento con performance di live music, cadeaux floreali e appuntamenti con il gusto con ospite d’eccezione Damiano Carrara, noto Pastry Chef e conduttore TV. The Mall

19.00-20.00. Camminata Metabolica di circa 1 ora, con cuffie e band (fornite alla partenza) con percorso lungo la pista ciclabile in direzione Porto Sole e rientro. Ritrovo nel parcheggio Conbipel di Sanremo, in corso Mazzini 501. Per partecipare obbligatorio il certificato medico per attività non agonistiche in corso di validità (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.30. Inaugurazione mostra fotografica ‘Integrazione’ di Marco Morraglia con 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, fino al 7 luglio



17.00. Festa di San Giovanni: mostra mercato Mercantineja (dalla 17.30 in calata G.B. Cuneo) + stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ con piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, muscoli, minestrone all'onegliese, frittura di calamari (dalle h 19)



17.00. Per ‘L’approdo’, ‘La filiera olivicola nel contesto green economy’: incontro. Processi e tecnologie per la gestione delle acque di vegetazione e uso ottimale dei sottoprodotti solidi come sanse e nocciolino, a cura di Confartigianato + mostra fotografica ‘Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura’ a cura del Circolo Castelvecchio (h 10/13-16/19, fino a fine giugno). Infopoint al Molo lungo di Oneglia



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.30-19.30. Esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. A cura del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’. Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante, ingresso libero, fino al 25 giugno



20.30 & 21.30. Per la 43ª edizione della Festa di San Giovanni. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)

21.00. Per la rassegna ‘R(E)state a Grimaldi’, proiezione film ‘Now You See Me 2’ (2016) con Woody Harrelson, Michael Coinè, Jesse Eisenberg, Lizzy Capian, Morgan Freeman. Terrazza panoramica della frazione di Grimaldi, ingresso libero, info al 345 4917359

VALLECROSIA



15.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



16.00-22.00. ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’ a tema il ‘Mare’ con esposizione di un'ampia selezione tratta dagli oltre 800 disegni di circa 400 autori pervenuti da 71 paesi (apertura al pubblico alle h 19). Ex Chiesa Anglicana, fino al 25 giugno (più info)



17.30. Nell’ambito del Salone Internazionale dell'Umorismo, ‘Stari Ribar Tappo dopo Tappo’: laboratorio di riciclo creativo. La plastica recuperata dal mare si trasformerà in un pesce-scultura. Chiosco della Musica sul Lungomare



21.00. Nell’ambito del Salone Internazionale dell'Umorismo, Claudio Mellana con Dino Aloi presenta il libro ‘Muto come una Vignetta’. Ex Chiesa Anglicana

OSPEDALETTI



19.00. Aspettando San Giovanni a cura dell’Associazione U Descu Spiaretè. Spiaggia libera antistante il Comune

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘Scorribanda, tra cucina, medicina e intrugli vari’: appuntamento dedicato agli usi e costumi popolari della provincia di Imperia. Sala Beckett, vicolo Vignasse, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Festa Europea della Musica, Notte Oro #unmaredibirra: Street food dei commercianti + apertura stand e DjSet a cura di Mr Pink + dalle 21 Musica live con i Recovered. Piazza Torre Santa Maria 21, fino al 23 giugno



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



21.30. Spettacolo di cabaret dal titolo ‘Dimmi ciò che vuoi’, commedia sentimentale scorretta. Sceneggiatura di Anna Fraioli. Regia Alessandro Bergallo. Castello dei Doria, anche domani (a pagamento)



PERINALDO

20.00. ‘Musica nel Borgo’ col duo Pie Panacèe ‘Taffin-Dell'Anno’

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



19.30. ‘Gala dell'Accademia Princesse Grace’ nella Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

20.00. ‘Musica da camera’ con Renaud Capuçon (violino), Trio Zeliha : Manon Galy, Maxime Quennesson e Jorge González Buajasán (violino, violoncello e pianoforte), e Violaine Despeyroux (viola). In programma: Fauré, Franck e Ravel. Auditorium Rainier III (più info)





SABATO 24 GIUGNO



SANREMO



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. + alle 17, concerto ‘Swing Corner of the Fortress’. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00. ‘La Casa degli stickers’: evento di arredamento gratuito con visita guidata ad orari da concordare tramite prenotazione con videochiamata su WhatsApp al numero 335 5809455. Si tratta di una casa privata creativa sempre in evoluzione dove da un disordine apparente e dalla combinazione di vari elementi nasce un nuovo stile di arredamento leggero, divertente, personalizzabile ed adatto a tutte le tasche (fino al 10 settembre)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



18.00. Presentazione a cura di Freddy Colt del libro di Alessandro Bellati ‘Siamo il clima che viviamo’ pubblicato da ‘Lo Studiolo’. Spazio antistante la librerie ‘La Fenice libri antichi e moderni’, Piazza V. Muccioli 5, partecipazione libera



19.00. Per ‘I Concerti di Villa Nobel’, ‘Fra Romanticismo e Simbolismo’ con gli Archi dell'Orchestra da Camera di Lugano formata da Maria Gloria Ferrari, pianoforte, Angela Papale, soprano, Stefano Bazzi, direttore. In programma musiche di Donizetti, Rossini, Puccini, Schumann. La serata è preceduta da una presentazione storico-musicale del Prof. Fabio Marra. Forte di Santa Tecla (più info)

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)

21.30. Concerto dell’orchestra da camera di Lugano dal titolo ‘Fra Romanticismo e Simbolismo’. Forte di Santa Tecla (ingresso al forte a pagamento)

21.30. Per la rassegna ‘Sanremo Summer Symphony 2023’,‘Un antico Racconto e una Storia moderna’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. In programma musiche di Petr Ilic Cajkovskij e Nino Rota. Auditorium Franco Alfano Sanremo (info e prenotazioni a questo link)

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



10.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘Integrazione’ di Marco Morraglia con 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, fino al 7 luglio

10.30-23.00. Per la 43ª edizione della Festa di San Giovanni - 15° MercantIneja. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo, fino al 25 giugno (il programma a questo link)

10.30. Per ‘L’approdo’, ‘Pesto al mortaio e degustazione olio’: laboratorio, a cura di Coldiretti Imperia + mostra fotografica ‘Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura’ a cura del Circolo Castelvecchio (h 10/13-16/19, fino a fine giugno). Infopoint al Molo lungo di Oneglia

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.00. Festa di San Giovanni: mostra mercato Mercantineja (dalla 17.30 in calata G.B. Cuneo) + stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ con piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, muscoli, minestrone all'onegliese, frittura di calamari (dalle h 19)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

17.30-19.30. Esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. A cura del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’. Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante, ingresso libero, fino al 25 giugno

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)

15.30. Cerimonia di premiazione del 36° Premio di Poesia Dialettale Intemelia ‘U Giacuré’ a cura della ‘Cumpagnia d’i Ventemigliusi’. Salone Parrocchiale di Sant’Agostino

VALLECROSIA



11.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

16.00-22.00. ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’ a tema il ‘Mare’ con esposizione di un'ampia selezione tratta dagli oltre 800 disegni di circa 400 autori pervenuti da 71 paesi (apertura al pubblico alle h 19). Ex Chiesa Anglicana, fino al 25 giugno (più info)



17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)

18.00. Nell’ambito del ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’, Maddalena Jahoda, ricercatrice dell’Istituto Tethys presenta il libro ‘Balene Salvateci’ + Milko dalla Battista disegna in diretta. Ex Chiesa Anglicana



19.00-24.00. ‘Bordighera, un Paese di Sapori’ (6ª edizione): appuntamento nella città Alta con un percorso enogastronomico tra le vie del Paese, alla scoperta delle eccellenze locali. I ristoratori della città allestiranno un itinerario del gusto con le specialità del territorio + musica, Dj set e iniziative culturali. Centro storico, info 0184 264297 (più info)

21.00. Nell’ambito del ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’, Walter Fontana con Luca Restivo presenta il libro ‘L’uomo di marketing e la variante limone’. Ex Chiesa Anlgicana

OSPEDALETTI



20.15. Saggio Scuola di danza ‘Dance in Motion – Macumba Fitness’. Auditorium Comunale

TAGGIA

8.30. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

21.15. Per la ‘Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia, Flash mob con l'Open Orchestra in Piazza SS. Trinità

DIANO MARINA



18.00-24.00. Art Festival: Giochi in legno di una volta, show, spettacoli di magia e tanto altro ancora. Piazza Martiri della Libertà e Corso Roma

18.00. Saggio di danza classica, moderna e contemporanea di fine anno accademico 2022/2023 a cura della Scuola di Danza New Movanimart. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Festa Europea della Musica, Notte Oro #unmaredibirra: Street food dei commercianti + apertura stand e DjSet a cura di Mr Pink + dalle 21 Musica live con i Nosmet. Piazza Torre Santa Maria 21 + dalle 21 Radio Grock dj set a cura di Riccardo Ghigliazza in zona Anfiteatro, I Demueluin in zona dell'Ancora e i Best Before in piazza sul Mare

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



17.30-22.30. ‘King of Castle’: gara di mountainbike che si sviluppa interamente nel centro storico di Diano Castello tra Vicoli, caruggi e scalinate. Ritrovo in piazza del paese (più info)

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



14.00. Inaugurazione mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio, fino al 2 luglio (tutti i giorni h 10/19)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



21.30. Spettacolo di cabaret dal titolo ‘Dimmi ciò che vuoi’, commedia sentimentale scorretta. Sceneggiatura di Anna Fraioli. Regia Alessandro Bergallo. Castello dei Doria (a pagamento)

MONTALTO

20.00. Aperitivo in musica con The Groovyboyz con musica Funky, Reagge, Jazz & Soul Music. Piazza Truppe Alpine

PERINALDO



16.00. Premio Letterario Esprit Perinaldo 2023’: incontro dal titolo ‘Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Giallo’. Partecipano lo scrittore e saggista Franco Forte, direttore dei ‘Gialli Mondadori’, e lo scrittore Bruno Morchio. Sala Comunale

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



17.00. Inaugurazione della scultura raffigurante un gatto gigante in bronzo, alto quasi 3 metri, di Elena Rede in Piazza Castello



TRIORA

18.30. ‘La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia’: Speciale Flash Mob ‘Unplugged’ con aperitivo e cena romantici accompagnati da musica dal vivo nel centro del borgo

SEBORGA

19.00. ‘Notte Romantica’: serata è dedicata ‘agli amori appena nati e a quelli già vissuti’ e consolidati, sotto le stelle delle prime notti estive. Flash Mob + alle 20, aperitivo presso i ristoranti del borgo, cena alla carta, dessert su ricetta del maestro Iginio Massari, piccoli bouquet di lavanda, info 333 2719918 (le strutture ricettive offriranno biscotti dalla forma a cuore)

FRANCIA

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

19.30. ‘Gala dell'Accademia Princesse Grace’ nella Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



DOMENICA 25 GIUGNO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00. ‘La Casa degli stickers’: evento di arredamento gratuito con visita guidata ad orari da concordare tramite prenotazione con videochiamata su WhatsApp al numero 335 5809455. Si tratta di una casa privata creativa sempre in evoluzione dove da un disordine apparente e dalla combinazione di vari elementi nasce un nuovo stile di arredamento leggero, divertente, personalizzabile ed adatto a tutte le tasche (fino al 10 settembre)



15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA



10.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘Integrazione’ di Marco Morraglia con 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, fino al 7 luglio



17.00. Festa di San Giovanni (ultimo giorno): mostra mercato Mercantineja (dalla 17.30 in calata G.B. Cuneo) + stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ con piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, muscoli, minestrone all'onegliese, frittura di calamari (dalle h 19)



20.30-1.00. Ultimo giorno della 43ª edizione della Festa di San Giovanni - 15° MercantIneja. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo (il programma a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

17.30-19.30. Ultimo giorno dell’esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. A cura del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’. Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante, ingresso libero

VENTIMIGLIA



15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)



VALLECROSIA



11.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

OSPEDALETTI



21.00. Saggio della Scuola di danza ‘Happiness ASD’. Auditorium Comunale

BORDIGHERA



16.00-22.00. Ultimo giorno del ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’ a tema il ‘Mare’ con esposizione di un'ampia selezione tratta dagli oltre 800 disegni di circa 400 autori pervenuti da 71 paesi (apertura al pubblico alle h 19). Ex Chiesa Anglicana (più info)



18.00. Nell’ambito del ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’, talk Alessandro Zucchelli sul tame ‘Perché si ride dalla fisiologia della risata, alla ricetta per provocarla’. Ex Chiesa Anglicana



21.00. Serata di premiazione del Salone Internazionale dell'Umorismo 2023: Palma d’Oro, Dattero d’Oro e Dattero d’Argentoai migliori disegnatori per il tema ‘Mare’. Rama di Palma d’Oro a Francesco Salvi. Cinema Olimpia



TAGGIA

9.00-23.00. ‘Negozi Città Viva’: manifestazione commerciale con animazione per bambini nel pomeriggio. Via Queirolo



21.30. Balliamoci l'Estate. Presenta Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA

18.00. Saggio di danza classica, moderna e contemporanea di fine anno accademico 2022/2023 a cura della Scuola di Danza New Movanimart. Villa Scarsella, ingresso libero



ENTROTERRA

CASTELVITTORIO

20.00. ‘A Cena Con le Stelle - Le Stelle del Solstizio’: cena dalle ore 20 + osservazioni dalle ore 21.45. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

COSIO D’ARROSCIA

9.00-17.00. ‘Women Memorial (2ª edizione): evento gratuito a cura degli istruttori della Scuola Italiana Tiro in memoria delle vittime di femminicidio. Campo di tiro del paese, per info e prenotazioni 335 5763374

DOLCEACQUA



10.00-19.00. Mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio, fino al 2 luglio (tutti i giorni h 10/19)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. Quadrangolare di Calcio con Stefano Sturaro, calciatore italiano, centrocampista e capitano del Genoa

18.30. ‘La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia’: Speciale Flash Mob ‘Unplugged’ con aperitivo e cena romantici accompagnati da musica dal vivo nel centro del borgo

VALLEBONA

21.00. Cori in Piazza

FRANCIA

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



18.00. Concerto sinfonico ‘Poesia e lirismo’ con Josep Pons (regia), Renaud Capuçon (violino). In programma: Bizet, Chausson, Ysaÿe, Debussy e Ravel. Auditorium Rainier III (più info)





