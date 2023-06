Gori 2.0: Alberto Vietto, da Sanremo a Milano per crescere e raggiungere i suoi obiettivi

La passione di Alberto Vietto per l’hair-care nasce intorno ai sedici anni, quando per gioco inizia a tagliare i capelli ai suoi compagni di classe. A ventidue anni decide di prendere questa passione in modo più serio e di provare a diventare un parrucchiere professionista.

Dopo diverse ricerche sui social, Alberto trova la Gori Hair School e dopo un breve colloquio con Paolo Gori decide di iniziare il suo percorso formativo.

Il primo anno è stato per Alberto il più difficile perché partendo da zero e non conoscendo nulla di questo mestiere, soprattutto del mondo donna, all’inizio non è stato facile apprendere le basi per diventare un parrucchiere professionista. Dopo aver affrontato inizialmente dei momenti di sconforto, Alberto si rende conto che è quello l’anno più importante per diventare un parrucchiere e impara diverse nozioni sia pratiche che teoriche.

Il secondo anno è per lui molto più leggero e divertente perché la classe affronta tutto ciò che riguarda il taglio e il colore, la parte che da sempre lo entusiasmava. Dopo il secondo anno Alberto affronta l’esame per ottenere la qualifica da parrucchiere e inizia a lavorare.

Nel 2023 decide di portare a termine anche il terzo anno che gli permette di ottenere l’abilitazione per poter aprire un’attività propria.

Inizialmente Alberto decide di fare qualche esperienza a Sanremo durante il periodo scolastico e successivamente, finita la scuola nel 2019, decide di fare un’esperienza a Nizza. Oggi lavora a Milano per un importante salone che gli ha permesso di crescere ancora di più. Milano, città della moda, oggi rappresenta una delle città più importanti per il mondo dell’hair-care.

L’obiettivo che ogni giorno Alberto si prefigge è quello di rendere felici e soddisfatti i propri clienti.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)