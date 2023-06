Diano Marina, i bimbi del nido “La Casetta” incontrano i carabinieri (Foto)

Anche quest’anno il nido d’infanzia “La Casetta” di Diano Marina ha svolto con eccezionale successo il tradizionale “progetto di educazione stradale” a favore dei piccoli cittadini del dianese.

Il programma educativo, che si avvalso per il secondo anno consecutivo della collaborazione dei carabinieri di Diano Marina, ha avuto quali diligenti e curiosi allievi numerosi bambini e bambine che, accompagnati dalle loro educatrici, si sono recati nell’area pedonale di corso Roma e nelle limitrofe arterie dove i piccoli, sotto l’accorta guida del comandante della stazione di Diano Marina, hanno imparato a conoscere e sperimentare le regole della strada: come attraversare sulle strisce pedonali, conoscere il semaforo e il significato dei suoi colori, comprendere i pericoli e i rischi della strada, riconoscere e percepire la figura del Carabiniere quale fidato amico e importante punto di riferimento.

L’iniziativa, di rilevante significato pedagogico, si è conclusa con una familiare visita alla caserma durante la quale i bambini si sono cimentati, giocando e scoprendo alcuni dei mezzi in dotazione all’Arma tra cui le gigantesche, ai loro occhi, moto enduro Ducati ed Aprilia e le nuove e-bike elettriche, letteralmente prese d’assalto dai piccoli visitatori in un indimenticabile momento di spensieratezza, reso ancora più lieto per i piccoli grazie ai lampeggianti blu ed alle sirene.

A fine giornata, solo dopo un estenuante, e ovviamente simpatica, opera di convincimento Paolo e Virginia [si tratta di nomi di fantasia] hanno consentito alla mitica Gazzella dell’Arma (la nota Giulia Alfa Romeo in dotazione al Nucleo Radiomobile) di intraprendere il servizio di istituto.