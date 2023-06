Incontro tra Asl1 e comune di Ventimiglia, Agosta: "Occasione per analizzare soluzioni per potenziare servizi"

"Ci sarà una sinergia continua e proficua tra Asl1 e comune di Ventimiglia per migliorare la qualità della vita dei cittadini" - dichiara il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta che questa mattina in Municipio ha partecipato a una riunione riguardante l’ erogazione dei servizi sanitari all’interno del Comune.

Per l'occasione erano presenti, oltre al vicesindaco che ha organizzato l’incontro, il sindaco Flavio Di Muro, il consigliere regionale Mabel Riolfo, il direttore socio sanitario Asl1 Roberto Predonzani, la dottoressa Paola Camia, direttrice del distretto sanitario, e la dirigente, la dottoressa Monica Bonelli.

“È stato un incontro proficuo" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Un'occasione per fare il punto sui servizi offerti alla comunità e per analizzare soluzioni per potenziare la loro erogazione".