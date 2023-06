Sanremo: caso del 'cartaio' al Punto e Banco del Casinò, una decina di arresti messi a segno dalla Polizia

Una decina di fermi, tra arresti in carcere e domiciliari, sono stati messi a segno stanotte da parte della Polizia in relazione ad un’inchiesta della Procura della Repubblica che, nell’ottobre dello scorso anno, mise in luce una truffa ai danni del Casinò.

Alcuni dei fermi hanno visto i colpevoli portati in carcere mentre altri sono ai domiciliari. L’inchiesta riguarda il licenziamento del 57enne Silvio Carbone che, con diversi complici esterni e truccava le carte da gioco per poter pagare vincite inesistenti. L’indagine, durata circa due mesi, era scattata perché la dirigenza del Casinò aveva notato percentuali di vincita troppo alte a favore dei giocatori e osservabili solo nel lungo periodo.

I sospetti si sono rivelati fondati e, d’intesa con la Procura e la Polizia, sono state fatte intercettazioni telefoniche e ambientali, aggiungendo telecamere per capire cosa stava accadendo. Carbone 'segnava' le carte in modo che fossero visibili solo con occhiali che avevano lenti di ingrandimento e consentiva di decidere come giocare ai 'compari'. La quantificazione del danno economico è di circa 200/300mila euro.

L’operazione, partita oggi alle luci dell’alba, ha permesso di smantellare un’associazione per delinquere finalizzata alle truffe. Complessivamente sono stati impiegati oltre cinquanta agenti, incaricati di dare esecuzione all'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Imperia ha disposto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di dieci persone, alle quali viene contestato di essersi associate tra loro allo scopo di commettere i reati di truffa, peculato e corruzione.

In particolare, per due indagati (F.R. e Silvio Carbone) è stata disposta la custodia in carcere, mentre per quattro (L. B., A. D., R. F. e M. R.) gli arresti domiciliari. Altri quattro (E. D., F. D., A. I. e M. R.) sono destinatari dell’obbligo di dimora.

Dalle investigazioni è emerso che il sodalizio, promosso e capeggiato da F.R., poteva contare sull'essenziale contributo di Silvio Carbone, il quale, all'epoca dipendente della casa da gioco con mansioni di cartaio o roulettier (e, come tale, incaricato di pubblico servizio), sottraeva al Casinò e metteva a disposizione dell'organizzazione le carte da gioco, che venivano ‘segnate’ dai complici in modo percepibile solo dai soggetti informati dell'alterazione; le carte venivano poi riconsegnate al Carbone, che le reintroduceva nel Casinò e predisponeva i mazzi contenenti le carte taroccate, collocandoli negli armadi da cui, in seguito, i croupier li prelevavano per utilizzarli ai tavoli da gioco.

In seguito hanno assunto un ruolo fondamentale altri membri della compagine criminale, i quali, impiegati come ‘giocatori’ presso il Casinò, conoscendo il tipo di manomissione delle carte e, quindi, potendo riconoscere quelle migliori, avevano ottime possibilità (se non la certezza) di vincere e realizzare profitti fraudolenti ai tavoli di ‘Punto e Banco’.

La fase esecutiva del provvedimento è stata supportata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed ha avuto luogo nelle Province di Imperia e Torino, dove vivevano i destinatari delle misure cautelari.