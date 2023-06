Sanremo, grande festa per i 40 anni del Centro Promozione Famiglia (Foto)

Si è svolta sabato la festa dei 40 anni del Centro Promozione Famiglia alla presenza del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta e della presidente regionale della Federazione dei Consultori d’ispirazione Cristiana. Il primo di una serie di eventi che termineranno nel giungo del 2024. Questo primo momento è stato dedicato ai soli operatori ed alle loro famiglie.

“Il Centro Promozione Famiglia, in questi ultimi anni è cresciuto molto sia come servizi che come numero di operatori ed era necessario prenderci un momento in cui stare insieme e conoscerci di più, condividendo visioni e sensibilità. E’ stata una bella festa a dimensione di famiglia, con giochi e momenti più seri, ma soprattutto con la gioia di stare insieme" - spiega la presidente Simona Lipari - "Abbiamo scelto lo slogan 'Da quarant’anni collaboriamo al futuro', perché di fatto è così quando ci si occupa di famiglia nelle sue diverse fasi della vita, è un investimento per il Bene Comune ed il suo futuro”.

Il Centro Promozione Famiglia si occupa di preparto e dopo parto, crisi di coppia, genitorialità, adolescenti, fertilità e altro ancora. Tutti i servizi sono gratuiti e condotti da professionisti, presso le due sedi di Sanremo e Bordighera, prenotando al numero Whatsapp 3271412875.