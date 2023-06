“Il futuro arriva in bicicletta”: Bimbimbici tocca Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera (Foto)

L'associazione FIAB Riviera dei Fiori, in collaborazione con l'associazione Trucco Bike On The Roya e l'esercente AlfoBike Ventimiglia, ha organizzato la II edizione di Bimbimbici.

La manifestazione viene realizzata annualmente da FIAB su tutto il territorio nazionale per promuovere la mobilità sostenibile e la diffusione dell'uso della bicicletta tra i bambini/e e ragazzi/e. Domenica 11 giugno si è svolta la seconda edizione e anche quest'anno la pedalata ha toccato i comuni interessati tra l'altro dal progetto Alcotra Edumob: Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera, i quali, insieme al comune di Camporosso, hanno concesso il patrocinio all'iniziativa.

Lo slogan di quest'anno “il futuro arriva in bicicletta” vuole fornire una chiara indicazione su quelli che sono diventati bisogni primari da parte dei cittadini: infrastrutture ciclabili dove spostarsi in sicurezza, interventi di moderazione del traffico per ridurre le velocità eccessive dei veicoli e favorire la convivenza, strade e piazze scolastiche in prossimità delle scuole per tutelare la salute dei più piccoli, maggiori aree verdi e aree pedonali.