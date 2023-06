L'artista sanremese Paola Arrigoni premiata alla 10ª Biennale d’Arte Internazionale di Montecarlo

“Una grande gioia sicuramente - commenta l'artista - non me l’aspettavo di ricevere un premio così importante, mi sono molto emozionata. Ho partecipato con un’opera dal titolo: “Il mare, voce di una grandezza libera. È la mia rappresentazione della potenza del mare che non ha limiti, intriso di libertà senza eguali, che si rinnova ad ogni onda, come la vita. Il mare ci riconnette con noi stessi e con la natura, oggi, domani e per sempre. Il mare, nella mia vita come nelle mie opere è predominante ed essere premiata per questo quadro è veramente emozionante”.