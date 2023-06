Sanremo: cena 'revival' per 90 ex calciatori e tanti dirigenti per ricordare la leggendaria Carlin's Boys (Foto)

Sono 90 gli ex calciatori della Carlin's Boys, oggi Over 60, che prenderanno parte domani sera alla cena revival al Marinella di Sanremo.

Segno dell'attaccamento ai colori e a una società che ha fatto la storia del calcio matuziano. "Una ventina - spiega Giancarlo Grammatica, organizzatore dell'evento - hanno problemi vari e improrogabili. C'è chi si sposa la figlia, chi è in viaggio e altro ancora. Altrimenti sarebbero stati con noi e avremmo superato il numero di cento. Mi hanno chiamato ex presidenti della Carlin's Boys e tantissimi altri". Fra i presenti anche molti che la maglia nerazzurra vestirono nei tornei internazionali giovanili come prestiti da altre società. Erano, allora, i migliori calciatori della provincia.

Fra l'altro ci sarà, almeno inizialmente (e poi costretta ad un impegno istituzionale), il vicesindaco e assessore alle politiche sociali e benessere della persona di Sanremo, Costanza Pireri. La sua sarà una presenza non legata alla carica amministrativa che ricopre ma poichè è stata segretaria della Carlin's Boys negli anni Sessanta-Settanta.

E ci sarà anche l'ex presidente provinciale della Federazione italiana gioco calcio, Corrado Angeloni. Anche in questo caso una presenza pertinente. Perché Angeloni è stato portiere della stessa prima squadra della Carlin's. Fra un piatto e l'altro, poi, sarà data voce (con microfono) a chi vorrà raccontare qualche aneddoto.

Nelle foto: il vicesindaco Costanza Pireri giovanissima segretaria della Carlins Boys in mezzo a dirigenti e allenatori; una delle formazioni impegnate nel Torneo internazionale