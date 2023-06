Imperia: 100 anni di Caramagna Ligure: giovedì prossimo l'evento con la Scuola Primaria

Su iniziativa degli ‘11 Comuni per Imperia’, nell'ambito delle manifestazioni organizzate per ricordare il Centenario della nascita della città, giovedì prossimo prenderà vita un evento in collaborazione con la Scuola Primaria di Caramagna, dal titolo ‘C'era una volta.. Caramagna Ligure’.

I bambini della scuola saranno i protagonisti ma non solo perché si ritroveranno alcuni personaggi per ricordare la storia e le tradizioni dell’antico borgo.

Cento anni fa Caramagna (oggi frazione di Imperia, alla periferia di Porto Maurizio) si chiamava Caramagna Ligure, era un Comune autonomo a vocazione agricola, ricco e produttivo. L’appuntamento è previsto per le 17,30 nel cortile della Scuola Primaria.