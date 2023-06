Santo Stefano al Mare: ok della Giunta, in piazza Baden Powell sarà allestito un parcheggio 'rosa'

L’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha deciso di realizzare, in piazza Baden Powell un cosiddetto ‘Parcheggio rosa’, riservato alle donne in gravidanza e ai genitori con prole fino a due anni di età.

Per poter ottenere il pass ‘rosa’ si dovrà essere una donna in gestazione e risiedere a Santo Stefano. Si potrà ottenere fino al compimento dei due anni del bambino. Ovviamente si potrà avere se si è un genitore di un bambino di età non superiore a due anni, residente a Santo Stefano al Mare. Il pass è strettamente personale e non cedibile.

I parcheggi ‘rosa’ costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza perché consentono di vivere una maternità con meno affaticamento, in particolare nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture e servizi, dove è difficoltoso reperire un parcheggio per l’auto privata e la prolungata ricerca di parcheggio e le attività connesse alle manovre di posteggio, nonché le operazioni di carico-scarico di passeggini, navette e borse sono attività che possono rappresentare un serio problema (affaticamento fisico, assenza di parcheggio in prossimità di strutture-servizio quali ambulatori, uffici pubblici, ecc.), per le donne in stato di gravidanza e per le neo-mamme che si muovono prevalentemente con mezzi privati.