La valorizzazione della lettura: obiettivo culturale primario all’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia

Presso L’ISISS Fermi-Polo a Ventimiglia e l’Istituto Montale di Bordighera, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza, si cerca da tempo una positiva valorizzazione della lettura, la cui centralità trova di anno in anno sempre un maggiore riscontro nella nostra politica educativa, dal Liceo Scienze Applicate, agli Istituti Tecnici e Professionali. Queste attività di lettura, volte al rafforzamento di competenze linguistiche, cognitive e culturali, ritenute dalla Dirigente Scolastica e dal gruppo docenti indispensabili nella formazione del cittadino, diventano in questo anno scolastico sempre di più e maggiormente mirate.

Dalla partecipazione al progetto Asimov 2023 - cui sono state iscritte le classi 2A Rim (nell’ambito delle attività di alternativa alla religione), 2S liceo OSA (nell’ambito delle attività di alternativa alla religione), 3T liceo Osa (vincitore del premio l’alunno Alessio Minutoli), 5S liceo Osa e 5T liceo OSA (vincitori del premio gli alunni Samuele Valentino Mataloni e Maria Magdalena Palcau) - al cammino con il blog letterario e l’incontro con l’autore legato al progetto Il Montale OSA il libro e RIMembra in collaborazione con il Comune di Bordighera– cui hanno partecipato tutte le classi del triennio del plesso Montale.

Infine il nostro Istituto, anche quest’anno scolastico come lo scorso, è stato inserito fra i giurati del Premio Strega Giovani 2023, gli alunni interessati hanno ricevuto i testi della dozzina in formato elettronico, successivamente hanno letto i libri e votato.

Il Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Bellonci e da Strega Alberti Benevento con il contributo della Camera di commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca, è una delle più prestigiose iniziative culturali italiane, di cui da oggi ci pregiamo di far parte attraverso i nostri alunni che saranno parte dei membri della giuria di oltre cinquecento ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado selezionate, distribuite in Italia e all’estero. Il premio ha l’obiettivo di far conoscere la narrativa italiana contemporanea presso il pubblico dei giovani adulti, cui si dà anche la possibilità di esprimere il proprio giudizio. I ragazzi diventano così protagonisti del mondo della cultura, crescendo come cittadini ed esseri umani, imparando a perseverare nella passione per la lettura.

La nostra parziale classifica d’Istituto ha così decretato: primo posto, parimerito, D'Adamo, Come d’aria, ELLIOT e Verde, Una minima infelicità, NERI POZZA e al terzo posto Latronico, Le perfezioni, BOMPIANI. Un nuovo importantissimo tassello alla preziosa collana di iniziative culturali del nostro Istituto, attraverso la fattiva collaborazione con istituzioni formative che operano nel Comune di Bordighera e nel campo dell’editoria e della promozione alla lettura.