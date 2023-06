Domenica 11 giugno ritorna il ‘Faudetto’, gara non competitiva integrata nella classicissima Corsa al Monte Faudo

Domenica 11 giugno 2023, integrato nella classicissima Corsa al Monte Faudo, ritorna il ‘Faudetto’, corsa di 8,5 km con 700 metri di dislivello con partenza da Santa Brigida e arrivo fino alla vetta del Monte Faudo a 1.146 mt.



"Le iscrizioni si possono effettuare sul posto - spiegano gli organizzatori - dalle ore 8.00 oppure, per una migliore organizzazione, telefonando al numero 347/4059559 o scrivere a info@imperiacorre.it inviando la richiesta. A chi raggiungerà la cima una bellissima medaglia ricordo è una fascetta in sublimatico. La partenza è prevista per le ore 9.00 come per la gara intera che partirà dal Comune di Imperia. Il costo è di euro 20 e comprende: pettorale, cronometraggio, gadget, Assicurazione, e pasta party a Dolcedo; trasporto indumenti di cambio al Faudo.



È possibile anche la camminata da Santa Brigida al Faudo con partenza alle 9.00. Sia il Faudetto che la camminata sono non competitive. Per info ed iscrizioni anche alla 53’ Corsa al Monte Faudo, tel. 347/4059559 info@imperiacorre.it".