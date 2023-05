Motociclismo: l’imperiese Antonio Marzo sale al secondo posto del campionato italiano ‘Naked’ classe 1000

Importante inizio di stagione sportiva per l’imperiese Antonio Marzo impegnato del Campionato Italiano Naked classe 1000. Il centauro, conosciuto per il suo ruolo di Presidente regionale di Confartigianato Trasporti, dopo le prime due prove si trova infatti attualmente al terzo posto in classifica.

Ieri, presso la nuova pista di Cremona, è stato disputato il secondo Gran Premio del 2023. Marzo, reduce da un infortunio e nonostante le difficili condizioni climatiche di forte caldo, a bordo della sua su Aprilia RSV 4 è riuscito a conquistare un prestigioso secondo posto, che si aggiunge al quarto ottenuto nella prima prova dell’anno a Varano.

Il prossimo GP della Stagione è ora in programma ad inizio luglio nella mitica pista del Mugello, dove Antonio Marzo proverà a raggiungere la testa della classifica provvisoria del Campionato Italiano.