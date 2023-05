Ventimiglia verso il ballottaggio, Sismondini: "Siamo la vera novità per questa città" (Foto e video)

"I cittadini di Ventimiglia dovrebbero ridarci la loro fiducia perché la nostra formazione ha dimostrato di essere veramente una coalizione unita e credibile. Basta con la vecchia politica, noi siamo la vera novità per questa città". È l’appello al voto del candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini in corsa al ballottaggio delle amministrative del 28 e 29 maggio con le liste Pd, Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco, Ventimiglia è in Movimento e Sismondini Sindaco.

Il candidato sindaco della città di confine, questa sera alle 19, organizzerà la chiusura della campagna elettorale del ballottaggio in via Hanbury. "Questa sera chiuderemo la campagna del ballottaggio in via Hanbury da dove è iniziato tutto: la presentazione del candidato sindaco, l’apertura e la chiusura del primo turno e perciò ci fa molto piacere chiudere qui anche il turno del ballottaggio" - conclude Gabriele Sismondini.