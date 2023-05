Il termoconvettore a parete è un ottimo strumento per assicurare la temperatura perfetta in ogni ambiente e godersi il massimo comfort. In particolare il termoconvettore a parete a+++ consente di avere il massimo risparmio nei consumi senza rinunciare a performance straordinarie.

Cosa è un termoconvettore a parete

Il termoconvettore a parete è un apparecchio che riscalda sfruttando il processo di termoconversione. Si tratta di un impianto che permette di scaldare un ambiente tramite il principio di convezione termica, ossia un processo naturale nel quale l’aria calda sale, mentre l’aria fredda si muove in basso.

I termoconvettori a parete sono dotati di doppia griglia. Quella che si trova in basso aspira l’aria fredda, mentre quella in alto espelle l’aria calda che è stata scaldata tramite il dispositivo. Tutto ciò grazie ad uno scambio di calore che si realizza attraverso le resistenze elettriche o i tubi lamellari. Dopo essere stata scaldata, l’aria viene diffusa in tutto l’ambiente. Questa soluzione permette di diminuire il consumo energetico, ma di avere comunque un grandissimo comfort.

Dove installare un termoconvettore a parete

Il termoconvettore a parete si può installare ovunque per avere la temperatura desiderata nella stanza. Si può usare in camera da letto, come sostituto del riscaldamento, per riscaldare l’aria nei mesi più freddi, consentendo un ottimo risparmio economico. Questi sistemi infatti sono super silenziosi e non disturbano in alcun modo il riposo, inoltre sono sicuri e belli da vedere, grazie a design studiati nei minimi dettagli. Dalla camera da letto padronale a quella dei bambini o degli ospiti c’è sempre spazio per un termoconvettore a parete. Un'altra stanza in cui si può installare è il salotto, dove di solito la famiglia si riunisce e trascorre moltissimo tempo, per questo sarebbe preferibile garantire un’atmosfera ottima per sentirsi a proprio agio.

Infine i termoconvettori a parete si possono installare negli uffici e nei negozi per garantire un sistema di riscaldamento perfetto, con un risparmio garantito e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Dove trovare un termoconvettore a parete

I termoconvettori a parete Mill Heat sono il top di gamma e offrono straordinarie prestazioni. Sono infatti dotati di WiFi e della tecnologia PID che consente di risparmiare sino al 30% di energia elettrica. Si possono fissare alla parete oppure si possono trasportare aggiungendo dei piedini. Gli stili fra cui scegliere sono diversi. Troviamo infatti Mill Invisible, dotato di un frontale in acciaio, ma anche Mill Glass che possiede un frontale in vetro.

I termoconvettori a parete Mill sono dei radiatori elettrici a basso consumo e consentono di riscaldare gli ambienti con un’ampiezza da 12 mq fino a 41 mq. Mill infatti permette di scaldare gli ambienti tramite la convezione dell’aria. L’aria fredda dunque viene aspirata e in seguito scaldata grazie all’elemento riscaldante che si trova nel radiatore. Viene poi veicolata in modo silenzioso all’esterno senza bruciare in alcun modo ossigeno oppure polvere. Non a caso la convezione dell’aria è una tecnologia di riscaldamento che viene utilizzata tantissimo in Scandinavia.

I termoconvettori a parete Mill possiedono la tecnologia PID. Si tratta di un sistema di controllo automatico della potenza che permette di risparmiare sino al 30% dell’energia elettrica se confrontato con altri radiatori elettrici norvegesi che si trovano sul mercato. Come funziona? Quando il termoconvettore a parete arriva alla temperatura richiesta, la tecnologia PID immediatamente diminuisce il livello di potenza del radiatore, riducendo così il consumo elettrico al minimo. La temperatura però resta constante. Non solo: i termoconvettori a parete Mill possiedono pure un WiFi integrato e si possono controllare tramite l’esclusiva app Millheat. L’applicazione consente di controllare i termoconvettori da remoto ovunque ci si trovi, direttamente dallo smartphone, rendendo tutto più semplice e facile.