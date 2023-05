Sanremo: il centrodestra punta il dito contro la nomina di Anna Asseretto a presidente della quinta commissione

“ I partiti del centrodestra di opposizione in Consiglio Comunale di Sanremo, Fratelli di Italia, Lega, Forza Italia, Liguria Popolare evidenziano come oggi in V commissione sanità si sia verificato l’ennesimo scivolone della maggioranza di Biancheri. Mentre il Sindaco a parole, nell’ultimo anno di mandato, parla di condivisione sulle scelte strategiche nei fatti fa l’opposto proseguendo nella predazione di ogni poltrona disponibile per appagare gli appetiti della sua maggioranza sempre più divisa e vorace ”.

“E’ così capitato - prosegue la nota - che la consigliera Asseretto (appena entrata in consiglio comunale a seguito dell’ennesimo ripescaggio dopo la transumanza del dott Nocita, ex assessore alla nettezza urbana nella poltrona dorata del CDA del Casinò) che nemmeno ne era stata messa a conoscenza, come dalla stessa dichiarato durante i lavori, commerciante floricola, sia stata proposta alla Presidenza della Commissione sanità con vicepresidente la consigliera Moscato, anch’essa operante nell’ambito floricolo, respingendo la proposta avanzata dal consigliere Lombardi di nominare vicepresidente la consigliera Badino che lavora nell’ambito sanitario e che avrebbe potuto fornire un importante apporto in vista anche dell'approvazione del Piano Socio sanitario regionale 2023-2025. Delle 5 commissioni consigliari così nemmeno una ha per presidente o vicepresidente un membro della minoranza. Alla faccia della “condivisione” tanto sbandierata da Biancheri che, come molte altre sue promesse (vedi Casa Serena, vedi palazzetto dello sport, vedi lavori alle fognature, vedi acqua pubblica, vedi problematiche riqualificazione del porto di Sanremo, ecc ecc), rimane lettera morta, vano proclama del sindaco di Sanremo politicamente meno concreto del XXI secolo, per i continui annunci giornalistici e per opere mai realizzate”.

La riunione della quinta commissione consiliare