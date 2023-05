Moto De Bona a Imperia, festeggia i suoi primi 100 anni

Moto De Bona ha una vasta esperienza nel campo della meccanica a Imperia, operando sul mercato dal 1922. Con un inizio nella riparazione di biciclette e un'evoluzione verso le automobili, l'azienda nel corso degli anni si è fatta riconoscere per la sua affidabilità e competenza nel settore delle due ruote.

Per gli appassionati di motociclismo del ponente ligure, la storica azienda, grazie alla passione e all'entusiasmo del suo fondatore, Luciano De Bona, ha sempre rappresentato un punto di riferimento irrinunciabile per marchi storici come MV Agusta, Ducati, Cagiva, Yamaha e Suzuki. Oggi si concentra principalmente sui brand KTM, Peugeot Brixton e Vent.

Il team Moto De Bona è in grado di offrire una manutenzione completa per i mezzi a due ruote, grazie alla presenza di un'officina attrezzata con tecnici altamente specializzati e strumenti all'avanguardia. Inoltre, dispone di uno store con un vasto assortimento di moto e scooter nuovi e usati con la formula “usato garantito”, accessori e abbigliamento. Ma non è tutto! Grazie ad un ampio magazzino ricambi può garantire sempre la massima disponibilità dei pezzi di ricambio necessari.

In occasione del centenario, Moto De Bona vi aspetta per un porte aperte speciale che permetterà ai clienti di approfittare di offerte, promozioni e formule di pagamento su misura.

Vi ricordiamo che Moto De Bona si trova in piazza Goffredo Mameli, 16 a Imperia.

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0183 61274 o visitare il Sito o la pagina Facebook.