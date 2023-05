Desideri noleggiare un veicolo a lungo termine? A Sanremo c'è M-M Motors!

Desideri noleggiare un veicolo a lungo termine, vendere la tua auto o la tua moto, oppure acquistare un nuovo veicolo, ma non hai intenzione di rivolgerti ad una concessionaria, per paura che sottovaluti il tuo usato? Nessun problema ci pensa M-M Motors!

Stiamo parlando di un'agenzia di intermediazione di auto che offre un servizio gratuito e non vincolante a Sanremo in via Pietro Agosti 38. L'agenzia è gestita da Angelo Di Leo insieme alla mamma Nina Ambesi e offre un servizio esclusivo in tutta la provincia di Imperia.

M-M Motors ha da poco introdotto un servizio di noleggio a lungo termine, permettendo ai clienti di avere un'auto nuova e sfruttare i numerosi vantaggi che questa opzione offre. In agenzia potrai scegliere auto, van, motoveicoli e minicar di tutte le marche!

Se invece sei interessato alla vendita o all'acquisto di un mezzo, ti ricordiamo che M-M Motors non è il classico e tradizionale concessionario di auto usate, ma una nuova realtà di vendita creata per offrire un nuovo servizio pratico ed efficiente a tutti i privati che hanno necessità di vendere in tempo breve la propria auto o acquistarne una al miglior prezzo possibile. Prenotando un appuntamento senza impegno, presso l'agenzia o direttamente a casa, il veicolo sarà valutato e periziato nel dettaglio. Se affiderai la vendita al consulente M-M Motors, penserà a tutto lui, dal servizio fotografico professionale o video alla creazione dell’annuncio, fino alle trattative finali col compratore.

La vendita verrà facilitata grazie ad un'offerta che comprenderà servizi aggiuntivi come permuta, finanziamenti, garanzie e così via, in modo da velocizzare la trattativa. Così potrai usufruire di una consulenza dedicata che ti aiuterà a capire il valore effettivo del tuo veicolo, con diverse possibilità adattate alle tue esigenze! Il mezzo verrà inoltre pubblicizzato su oltre 50 portali dedicati in tutta Italia. Insieme all'agente potrai concordare il prezzo di vendita del tuo veicolo senza doverti accollare la commissione che sarà a carico della persona che acquisterà la tua auto o moto. Per l'acquisto di un nuovo veicolo è prevista invece, la permuta con perizia del tuo usato e garanzia estesa a 12 mesi e lo snellimento delle pratiche burocratiche per l'acquisizione della nuova auto o moto. Potrai scegliere tra un vasta gamma di mezzi di ogni genere e marca in modo semplice e garantito!

Per quanto riguarda il noleggio, a seconda del contratto che andrai a stipulare con il personale dell'agenzia, potrai noleggiare l'auto per il periodo che più riterrai opportuno. Il numero di chilometri sarà invece fissato in base alle tue necessità. E se hai la partita IVA, potrai approfittare anche degli sgravi fiscali. Da M-M Motors potrai scegliere il veicolo che preferisci, la durata, i chilometri e avrai a disposizione diversi servizi aggiuntivi.

Se desideri noleggiare, vendere o acquistare un veicolo in tempi brevi e al miglior prezzo, fai un salto in agenzia in via Pietragosti 38 a Sanremo. Sono in arrivo ulteriori novità!

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento chiama al 380 7978328, oppure scrivi alla email sanremo@m-mmotors.com o visita la pagina Instagram e Facebook.