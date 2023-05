Cosa significa cessione del quinto?

<section class="my-3 d-block" id="article-content">

La cessione del quinto è una forma di finanziamento non finalizzato, la cui rata di rimborso viene trattenuta direttamente dalla pensione oppure dalla busta paga.

Per poter richiedere la cessione del quinto e godere dei suoi tassi agevolati, in genere più bassi rispetto al prestito personale, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti:

età compresa tra i 18 e gli 85 anni

stato generale di buone salute

contratto di lavoro a tempo indeterminato o pensione superiore a 600 euro

Per i dipendenti privati, in particolare, è richiesto almeno 1 anno di tempo indeterminato e di essere assunti da aziende con almeno 15 dipendenti. Questi requisiti sono necessari affinché la pratica possa superare positivamente la fase di Istruttoria e ottenere il benestare da parte della compagnia assicurativa.

Per Legge, infatti, la cessione del quinto è un prestito assicurato.

Confronto tra cessione del quinto e prestito personale

La cessione del quinto prevede un tasso di interesse fisso. L'importo del finanziamento, che può arrivare ad un massimo di 75.000 euro di finanziato, è vincolato alla rata di rimborso mensile che non può superare il 20% del reddito netto. La flessibilità della durata del prestito, che può variare dai 24 ai 120 mesi, offre al cliente la possibilità di richiedere un preventivo su misura, in base alle sue esigenze di spesa, senza pesare troppo sul bilancio familiare.

Il prestito personale solitamente permette di richiedere un massimo di 30.000 euro, a un tasso fisso più elevato rispetto alla cessione del quinto. Non ci sono vincoli per quanto riguarda la rata mensile, anche se è preferibile che non superi il 40% dello stipendio o della pensione, a meno che non si possa dimostrare di avere altre entrate fisse (stipendio del coniuge, reddito da affitti, ecc…). In caso contrario, il prestito potrebbe essere negato per rischio di sovraindebitamento.

La cessione del quinto può essere ottenuta anche da persone con un passato da cattivi pagatori e iscritti al CRIF, d’altro canto il prestito personale può essere richiesto anche da liberi professionisti e assistenti familiari - che non hanno i requisiti per la cessione del quinto.



Per scegliere il prestito più adatto a te e alle tue esigenze ti consigliamo sempre di affidarti a un consulente finanziario esperto, specializzato nel tipo di finanziamento che desideri ottenere.

