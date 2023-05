Domani alle 16, al Chiostro dell'Opera Don Orione di Sanremo in via Galilei, si svolgerà il concerto per i festeggiamenti del 150° di San Luigi Orione.

Vitaliano Gallo dirigerà la banda ‘Pasquale Anfossi’ di Taggia con la voce solista di Biagio Di Bello. Saranno eseguite musiche di: D. Tepasso, G. Donizetti, F. Brezzo, N. Bartolucci, K. Scott, S. Pucci, Pooh. Ingresso libero.