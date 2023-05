King Kong Work: abbigliamento da lavoro personalizzato di alta qualità, espressione dei top brand

Quanti sono alla ricerca di abbigliamento da lavoro performante, resistente e di qualità elevata possono rivolgersi a King Kong Work (www.kingkongwork.com). L’impresa italiana propone tutto il necessario per garantire la sicurezza dei propri brand e migliorare l’immagine aziendale. Dagli indumenti promozionali a quelli ad alta visibilità, soluzioni accompagnate da preventivi immediati e spedizioni in 24/48 ore.

Della proposta di King Kong Work fanno parte oltre 130.000 referenze, espressione di marchi autorevoli e apprezzati, sia italiani che internazionali. Tra questi, possiamo ricordare James Ross, Sottozero, Velilla, Lewer, Portwest, Isacco e Issaline.

Per ciò che riguarda gli articoli, invece, in pochi istanti è facile scoprire abbigliamento da lavoro termico, multinorma, promozionale, ho.re.ca., ad alta visibilità, ignifugo, ecologico, dispositivi di protezione individuale e calzature antinfortunistiche.

Un’intera sezione del portale è riservata all’abbigliamento da lavoro personalizzato, vero e proprio fiore all’occhiello per qualunque attività, da quelle più piccole a quelle di dimensioni maggiori. Oltre a trasmettere serietà e professionalità, migliora immediatamente l’immagine aziendale. In questo caso, i clienti possono scegliere tra molteplici tecniche all’avanguardia, come DTF (Direct To Film Termoapplicato), ricamo 3D, stampa digitale, in sublimazione o rifrangente (alta visibilità) e serigrafia.

King Kong Work instaura un rapporto diretto con le aziende clienti, senza intermediari. Nella maggior parte dei casi, infatti, prende vita una proficua relazione a lungo termine. Non è quindi un caso se già 27.000 imprese si sono affidate alla proposta dell’e-commerce italiano. Tra queste, possiamo citare Tarkett, Oltremare, Aeronautica Militare, Enel e Moby.

I valori che guidano la realtà sono pochi ma importantissimi: velocità, serietà e cura del cliente. L’obiettivo finale, del resto, è quello di affermarsi come partner affidabile e indispensabile per il proprio pubblico.

Recentemente King Kong Work ha inoltre aggiunto alla sua offerta due ulteriori garanzie espressione del valore unico della proposta:

· Ricamo garantito per 1 anno;

· Se la spedizione non si realizza entro 15 giorni, l’ordine è gratis.

Un preparato e puntuale servizio di assistenza dedicato alle aziende è sempre disponibile per risolvere eventuali dubbi e fornire preventivi in tempo reale, entro appena un’ora. A ciò, inoltre, s’aggiunge la politica “soddisfatto o rimborsato”, che assicura un’esperienza d’acquisto serena.

Le spedizioni possono avvenire in tutta Europa, tramite corriere espresso. Per ordini di merce neutra si realizzano in 24/48 ore. Infine, in caso di acquisti con prodotti personalizzati si verificano in sette giorni.