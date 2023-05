Sanremo: esponenti di FdI nella coalizione di Biancheri? nuova risposta del partito di Giorgia Meloni

“Non è nostra intenzione polemizzare con gli esponenti di ‘Sanremo al centro’ e ci auguriamo che questa nostra precisazione ponga fine ad una polemica che poco porta alla città”.

Interviene nuovamente Fratelli d’Italia nel continuo botta e risposta sulle dichiarazioni di lunedì scorsa del sindaco Alberto Biancheri. “È però doveroso da parte nostra sottolineare per chiarezza – prosegue - soprattutto nei confronti dei nostri elettori, che Fratelli d'Italia è da ormai 9 anni all'opposizione della giunta Biancheri, nessun nostro iscritto, né tanto meno dirigente è pertanto oggi coinvolto nell'amministrazione della città. Siamo inoltre da sempre contrari a coalizioni che non abbiano un confine d'appartenenza, apprezziamo l'impegno di cittadini che per il bene della loro città scelgono di impegnarsi in liste civiche, ma certamente l'esempio di ‘civismo’ citato dal sindaco Biancheri riguardo le elezioni di Ventimiglia ci fa quanto meno sorridere”.

“A Ventimiglia, tra 2 domeniche, ci sarà un ballottaggio classico tra il candidato del centrodestra, l'amico Flavio Di Muro, da noi fortemente sostenuto, ed il centrosinistra a guida PD cge supporta Sismondini. La vicinanza con questa esperienza che Biancheri rivendica è prova non richiesta che l'attuale amministrazione di Sanremo sia di centrosinistra, nulla di male, gli elettori così scelsero, ma ci pare curioso che sia il sindaco sia gli esponenti di Sanremo al centro sembrino vergognarsi della loro appartenenza. FdI in questa tornata amministrativa è cresciuta nella nostra Provincia aumentando, e di molto, i nostri consiglieri, che di certo porteranno impegno e amore per le loro comunità all'interno dei diversi comuni in cui sono stati eletti”.