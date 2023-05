Elezioni Imperia, i ringraziamenti della neo eletta Rita Elena (Insieme) ai cittadini imperiesi

"Ringrazio i cittadini Imperiesi che attraverso il loro voto hanno permesso all’Amministrazione del Sindaco Scajola di proseguire sul cammino della crescita e dello sviluppo della città. Personalmente ringrazio tutti per il Vostro sostegno! Un grazie speciale alla mia famiglia che con pazienza mi ha sopportata e aiutata durante tutta la campagna elettorale. Grazie agli amici, ai colleghi, e a tutti quelli che mi sono stati vicini. Un grazie particolare va a tutte le persone della squadra che in questi mesi hanno lavorato con me. Con presenza e impegno cercherò di portare avanti tutti i miei progetti, perché sono importanti, e legati alla nostra comunità. 'Un impegno quotidiano per ciò che conta davvero. La mia gente”. Così la neo eletta al consiglio comunale nella lista 'Insieme' Rita Elena.