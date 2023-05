Elezioni Bordighera: verifica schede nulle, Ingenito "Scelta comprensibile, ma spero accettino il risultato"

"La richiesta della lista Bassi di verificare le schede nulle appare comprensibile, ma da un primo esame della Giurisprudenza emerge che presupposto indefettibile dei ricorsi elettorali, a pena d'inammissibilità degli stessi, è che i motivi siano suffragati da indicazioni non generiche circa le presunte illegittimità e le sezioni in cui queste sono avvenute".

Sono le parole del confermato sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, a commento della volontà di Massimiliano Bassi di verificare le schede delle elezioni, dalle quali è uscito sconfitto per soli 9 voti.

"Proprio l'onere di specificità dei motivi - prosegue Ingenito - assolve a quello del principio di prova, giacché l'analiticità delle contestazioni è essa stessa indizio dell'attendibilità della ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto. Auspico che Bassi e i suoi candidati, in assenza di doglianze precise in ordine all'annullamento delle schede, vogliano accettare questo risultato".