Elezioni a Bordighera: ore decisive per il possibile ricorso, Bassi "Ce lo chiedono in tanti"

Ore decisive per conoscere cosa accadrà per le elezioni di Bordighera. Entro la giornata odierna Massimiliano Bassi otterrà dall'ufficio elettorale i verbali dei 10 seggi con l'obiettivo di appurare i motivi dietro le 76 schede nulle emerse dalle votazioni che hanno portato alla rielezione di Vittorio Ingenito, con uno scarto 9 voti dalla lista Bassi Sindaco.

"Ce lo stanno chiedendo in tanti - commenta a caldo il candidato sindaco Massimiliano Bassi - Si tratta di una questione seria. Partiamo con il controllare cosa dicano i verbali, verificando con la versione dei nostri rappresentanti seggio per seggio. Una volta effettuata questa analisi avremo qualche elemento più concreto per decidere sul ricorso".

Ricorso che solo Bassi può presentare al TAR della Liguria ed entro e non oltre 30 giorni dalla convalida scritta degli eletti. Il giudice in questa situazione se ne ravvisasse gli estremi potrebbe anche modificare l'esito delle elezioni. Un ulteriore grado di giudizio potrebbe essere ottenuto presentato appello al Consiglio di Stato.