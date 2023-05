Quando è bene preoccuparsi dell'ernia inguinale?

L'ernia inguinale è un tipo di ernia che si verifica quando una porzione di intestino o di altro tessuto sporge attraverso un punto debole o una lacerazione della parete addominale. È più comune negli uomini che nelle donne e di solito è causata da uno sforzo o da una pressione sui muscoli addominali. Sebbene un'ernia inguinale non sia in genere pericolosa per la vita, può causare dolore, disagio e altre complicazioni se non viene trattata.

Quindi, quando bisogna preoccuparsi dell'ernia inguinale ? È importante rivolgersi a un medico se si avvertono i sintomi di un'ernia inguinale, come un rigonfiamento visibile nella zona inguinale, dolore o fastidio durante l'attività fisica o il sollevamento di oggetti pesanti, oppure una sensazione di pressione o pesantezza nell'addome o nell'inguine. Questi sintomi possono indicare che l'ernia è rimasta intrappolata o incarcerata.Tale situazione può portare a complicazioni come l'ostruzione intestinale o lo strangolamento.

Inoltre, se abbiamo una storia familiare di ernie inguinali o di altri tipi di ernie, potremmo essere maggiormente a rischio, Perciò, dovremmo prestare maggiore attenzione a qualsiasi segno di ernia. Allo stesso modo, se abbiamo un lavoro o uno stile di vita che prevede il sollevamento di carichi pesanti o altre attività che mettono a dura prova i muscoli addominali, possiamo essere soggetti a sviluppare un'ernia inguinale e dovremo prestare molta attenzione a qualsiasi cambiamento nel nostro corpo.

Cosa succede se mi viene diagnosticata un’ernia inguinale?

Se ci viene diagnosticata un'ernia inguinale, il medico può raccomandare un intervento chirurgico per riparare l'ernia e prevenire ulteriori complicazioni. In alcuni casi, tuttavia, può essere consigliata un'attesa vigile se l'ernia è piccola e non causa sintomi. Il medico lavorerà con noi per determinare il miglior percorso di cura in base alle vostre circostanze individuali.

Pertanto, anche se un'ernia inguinale non è di solito un motivo di allarme, è importante essere consapevoli dei segni e dei sintomi ed essere pronti a rivolgersi a un medico se necessario. Se si è proattivi e si adottano misure per prevenire e trattare le ernie inguinali, si può contribuire a garantire la salute e far sì che la condizione clinica non peggiori.

Il medico può consigliare farmaci antidolorifici da banco o impacchi di ghiaccio per alleviare il dolore e il gonfiore. Potrebbe anche essere necessario evitare alcune attività o esercizi che mettono a dura prova i muscoli addominali, come il sollevamento di carichi pesanti o un'attività fisica faticosa.

In alcuni casi può rendersi necessario un intervento chirurgico per riparare l'ernia inguinale. Esistono diversi tipi di procedure chirurgiche che possono essere utilizzate per riparare un'ernia inguinale, tra cui la chirurgia laparoscopica e la chirurgia aperta. La chirurgia laparoscopica prevede piccole incisioni e l'uso di un laparoscopio per guidare il chirurgo durante l'intervento. L'intervento a cielo aperto prevede un'incisione più grande e la visualizzazione diretta dell'ernia.

Quanto è lungo il tempo di recupero?

Dopo l'intervento, è necessario seguire un piano di recupero rigoroso per garantire una guarigione adeguata. Questo può includere l'evitare alcune attività per diverse settimane e l'assunzione di farmaci antidolorifici come prescritto. Il medico fisserà anche appuntamenti di controllo per monitorare i progressi e assicurarsi che l'ernia non si ripresenti.

Nella maggior parte dei casi, le prospettive per i soggetti affetti da ernia inguinale sono positive. Con un trattamento e una gestione adeguati, la maggior parte delle persone è in grado di riprendere le proprie attività normali entro poche settimane dall'intervento. Tuttavia, è importante rivolgersi a un medico in caso di sintomi nuovi o peggiorati dopo il trattamento.

Durante questo periodo di riposo non dobbiamo evitare qualsiasi tipo di attività fisica. Per la maggior parte dei casi basta evitare gli sforzi eccessivi o di esercitare una pressione improvvisa sulla parte trattata. Perciò, si può associare la ginnastica dolce. Tra queste attività è meglio evitare il pilates, poiché concentra la maggior parte degli esercizi nello sviluppo del core, ovvero delle pareti addominali.

Scegliamo piuttosto un’ attività come lo yoga , il quale va a muovere tutti i muscoli, non solo quelli addominali. In alternativa, possiamo dedicare parte della nostra attività fisica allo stretching e agli esercizi di allungamento muscolare. In questo modo, potremo concentrarci di più sugli arti, gambe e braccia, e lasciare da parte per il momento il rafforzamento delle pareti addominali.

Una volta tornati in forma è importante mantenere allenati i nostri addominali, i quali non solo prevengono i classici dolori alla schiena ma fanno in modo di abbassare la probabilità che l’ernia inguinale si ripresenti. Nonostante ciò, facciamo sempre attenzione a non esagerare con gli sforzi fisici e con il sollevamento dei pesi.