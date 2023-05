La Lega ha allestito, sabato scorso in via Escoffier a Sanremo, un gazebo per il tesseramento e per l'utero in affitto.

“Rappresenta uno schiaffo ai diritti delle donne e dei minori – evidenzia la Lega matuziana – e, per questo, portiamo avanti la battaglia per strada e in Parlamento per fermare l'espansione di uno squallido business da miliardi di euro ogni anno”.

La Lega ha allestito il punto di informazione nel weekend dedicato alla Festa della Mamma.