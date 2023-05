Valter Mainetti, insieme a Sorgente Group, promuove "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità"

La sostenibilità è ormai al centro del dibattito pubblico e dei programmi politici, rappresentando una questione fondamentale per il futuro del nostro pianeta. In questo contesto, Venezia si è posta come obiettivo quello di diventare la "Capitale Mondiale della Sostenibilità", con l'obiettivo di diventare un modello di sostenibilità urbana e di consegnare una città immortale al futuro.

A guidare questa iniziativa è stato il co-fondatore di "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità", Valter Mainetti, CEO di Sorgente Group. L'iniziativa è stata promossa dagli enti territoriali e culturali veneziani, in collaborazione con grandi gruppi imprenditoriali, che hanno aderito per sostenere la sostenibilità urbana e la tutela dell'ambiente.

La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, costituita il 14 marzo 2022 sotto il patrocinio del governo italiano, è il cuore pulsante dell'iniziativa. Grazie alla collaborazione tra Regione Veneto e Comune di Venezia, e con il duplice sostegno di istituzioni nazionali e aziende private (Università Ca’ Foscari e IUAV di Venezia, Conservatorio Benedetto Marcello, Accademia di Belle Arti, Fondazione Cini, Confindustria Veneto e alcune realtà di rilievo nazionale tra le quali, Generali, Snam, ENI, ENEL e Boston Consulting Group), il progetto ha ottenuto grandi adesioni, suscitando interesse in tutto il mondo.

La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità si propone di realizzare un nuovo modello di sostenibilità della città e del territorio circostante, che consenta di ricreare in forma stabile quell’esperienza di fruizione (residenziale, lavorativa, turistica) di un luogo di una bellezza e ricchezza senza eguali. Tra i primi interventi ci sono la transizione energetica e la sostenibilità ambientale, la Biennale della sostenibilità, l'Education per il rilancio dell'offerta formativa e dei servizi e la residenzialità per studenti, il turismo sostenibile e un piano strategico per il rilancio di commercio e residenzialità locale, con azioni e interventi ad ampio raggio volti a favorire l’inclusione sociale e la vitalità della comunità veneziana.

La nascita della Fondazione, composta da un partenariato articolato, ha generato una sorta di rincorsa a diventare co-fondatori da parte di decine di realtà industriali di grande e medie dimensioni, per i quali la presenza è diventata una sorta di carta d’identità per la partita della sostenibilità e della transizione digitale ed energetica.

Ad esempio, Microsoft Italia, che in qualità di socio co-fondatore supporterà la Fondazione nello studio di soluzioni dedicate alla transizione energetica e di progetti legati al turismo sostenibile, metterà a disposizione dei gruppi di lavoro le competenze nei settori più avanzati dell’innovazione digitale quali l’intelligenza artificiale, il cloud, i big data e la blockchain. Un contributo importante per la realizzazione di obiettivi ambiziosi, come quello di trasformare Venezia in un modello di sostenibilità urbana.

Insieme per un obiettivo più grande

L'Italia è uno dei paesi più belli e visitati al mondo, grazie alla sua arte, cultura, paesaggi e cucina. Il turismo è un importante settore economico per il paese, ma ha anche un grande impatto sull'ambiente e sulle comunità locali. Per questo motivo, è sempre più importante investire in sostenibilità per garantire un futuro sostenibile per il turismo in Italia.

Investire in sostenibilità non solo ha benefici ambientali, ma può anche avere un impatto positivo sull'economia. I turisti sono sempre più attenti alla sostenibilità e scelgono di soggiornare in strutture che adottano pratiche sostenibili. Inoltre, il turismo sostenibile può creare nuove opportunità di lavoro e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Ha commentato l’iniziativa Valter Mainetti, Ceo di Sorgente Group (che opera nella finanza a livello internazionale, nelle costruzioni edilizie, nelle infrastrutture e nel restauro): “Il futuro deve passare attraverso competenze e soluzioni innovative a favore di cambiamenti reali nel nostro vivere quotidiano, nel rispetto di arte, morfologia del territorio e compatibilità ambientale per una Città immortale che abbiamo il dovere di consegnare integra al futuro”.

Chi è Valter Mainetti

Valter Mainetti è il fondatore della Sorgente Group, holding specializzata in immobili, finanza ed editoria. Imprenditore di successo, ha saputo distinguersi grazie alle sue azioni concrete e nel 2013 è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.

Mainetti ha una formazione in Scienze Politiche e un legame profondo con l'Italia, ma anche gli Stati Uniti, che considera una seconda casa. L’imprenditore è anche conosciuto per essere un appassionato collezionista d'arte antica insieme alla moglie: con la Collezione M, iniziata negli anni Trenta a Roma e arricchita nel corso dei decenni con pezzi unici di inestimabile valore, si impegna a custodire il patrimonio artistico italiano e a promuovere la cultura e l'arte.