Verso Meditaggiasca incontriamo chef Simone Rugiati: "Olio extravergine e oliva taggiasca non mi sbagliano un piatto"

"L'olio extravergine e l'oliva taggiasca non mi sbagliano mai un piatto". A dirlo è lo chef Simone Rugiati che tra 24 ore sarà a Taggia per Meditaggiasca Expo Valle Argentina Armea. Per il secondo anno di fila è lui l'ospite di punta dell'evento che in questo weekend porterà nel centro storico tabiese, cooking show e produttori delle eccellenze enogastronomiche locali (Qui il programma).

Rugiati, è uno chef d’avanguardia che negli anni è diventato tra i conduttori, autori e produttori televisivi più amati d’Italia. Seguitissimo anche sui social con 537mila follower su Instagram e 811mila su Facebook. Metterà a disposizione della sua platea il territorio della riviera dei fiori.

L'amicizia con Meditaggiasca e Taggia è nata l'anno scorso.

"Mi sono davvero trovato bene, non solo per lavoro. Sono stato coccolato da tutti ed è stata l'occasione per incontrare i tanti produttori locali. Sono loro il vero tesoro dell'evento. - sottolinea chef Rugiati - È una soddisfazione essere confermato vuol dire che sono piaciuto".

Che cosa le ha lasciato la scorsa edizione?

"Parlando con i produttori locali mi si è aperto uno scrigno ricco di tesori. Ho fatto shopping compulsivo. Mi piace, si fa girare l'economia e riempi il frigo con dei gioielli. Parlando con queste persone scopri cosa c'è dietro quel prodotto. Quando poi lo utilizzi e hai qualche ospite, non gli fai assaggiare solo l'olio o le olive, perchè gli spieghi come è nato quel prodotto. Così racconti una storia, parli di cultura, fai intrattenimento, trasmetti il vero lavoro e impreziosisci la percezione del prodotto stesso. E' un passaparola diretto".

Qual è il suo legame con l'olio?

"Sono molto legato all'olio extravergine d'oliva e all'oliva. Io ho avuto la fortuna di sapere fin da bambino cosa volesse dire raccogliere le olive, portarle in frantoio e poi ottenere l'olio. L'extravergine è la prima cosa che entra in valigia quando vado via all'estero come adesso. La gente spesso compra prodotti, come l'olio o la pasta, senza sapere la provenienza. Pensiamo all'olio non importa se ligure, toscano o siciliano, dobbiamo preservare la bandiera della produzione italiana. L'olio vero non è quello che arriva via mare da chissà dove con le olive pressate nei container, quello è un liquido giallo, il nostro è un prodotto che arriva da oliveti magari a pochi metri dal frantoio, portati avanti da generazioni con fatica con una qualità certificata ed una provenienza certa, quello è oro. In termini di prezzi c'è una differenza di pochi euro ed è una differenza troppo stupida, ne va della nostra salute".

Dove si trova adesso?

"Sto tornando dal Kenya dove sto portando avanti il mio progetto #Schef, con la mia associazione benefica. Frequento da anni questa terra, con questo progetto sosteniamo la popolazione locale. Consegno di persona prodotti alimentari, farmaci e giocattoli per bambini. - spiega Rugiati - Oltre a questo sosteniamo l'ambiente portando avanti attività di tutela. Dopo questi viaggi torno sempre più carico e non vedo l'ora di arrivare da voi".

Come userebbe l'olio extravergine d'oliva taggiasca?

"È un olio tondo, delicato rispetto ad altri, con un bouquet ricco e tante caratteristiche che non prevalgono l'una sull'altra. Va bene su tutto e ci faccio davvero tutto. Stiamo andando verso l'estate penso quindi a verdure fresche condite a crudo o a delle belle insalate di cereali dove sicuramente userei anche le olive. - risponde - Sono piatti semplici ma per far capire che se compriamo prodotti freschi, di qualità, li mettiamo insieme con amore, otteniamo piatti perfetti senza spendere tanto e l'olio ne diventa protagonista. Pensiamo anche alla pasta aglio, olio e peperoncino. Un piatto difficile. Prendi l'olio, usi ad esempio l'aglio di Vessalico altra fantastica eccellenza della vostra terra e del peperoncino. Rispetti questi ingredienti. Usi pasta italiana di qualità. Ecco allora avrai ottenuto un piatto molto più buono di uno spaghetto all'aragosta surgelata del Canada. La qualità e l'amore sono superiori a tutto. Io mangio così"

Qual è stata la sorpresa che ha trovato a Meditaggiasca?

"Il Moscatello di Taggia, una bomba. Ricordo ancora la storia, la riscoperta del vino del Papa. Quello è l'esempio di una eccellenza diversa dall'olio. Un prodotto che puoi scoprire solo avendo a che fare con il produttore e non si trova ad esempio in una carta vini di un qualsiasi ristorante nel mondo".

Tornerebbe da turista?