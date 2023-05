Tiziana Panetta (Federazione Civica) sulla sicurezza “Improrogabili la tutela della libertà dei cittadini e il rispetto per i migranti”

"Qualche giorno fa il nostro gruppo ha incontrato persone e famiglie che vivono nella zona delle Gianchette. Su quella strada si affacciano e si confrontano da anni due disperazioni: quella dei migranti senza un punto di riferimento nè un rifugio se non l’aggregazione sotto il ponte, nelle vicinanze di percorsi verso la Francia; e quella dei residenti, vittime del degrado del quartiere e prigionieri della paura di persone sconosciute. L’unico periodo un poco più sereno, anche se non sufficiente, era stato quando una pattuglia antisommossa era stata destinata al quartiere 7/24. La pattuglia manca ormai da molti mesi".

Interviene in questo modo il candidato a sindaco, Tiziana Panetta, che prosegue: "Se la situazione alle Gianchette è esplosiva, è sempre più insopportabile in tutta la città convivere con problemi che intaccano la libertà individuale. Siamo pronti a muoverci con urgenza e fermezza per chiedere allo Stato nella persona del Prefetto di assumersi la responsabilità di intervenire a beneficio dei cittadini di Ventimiglia. Ci aspettiamo che lo Stato sia pronto a rispondere perchè lo Stato di Emergenza, dichiarato dal Governo l’11 Aprile 2023 proprio in risposta all’incremento dei flussi migratori, dà al governo poteri straordinari. In questo contesto chiederemo al Prefetto di assegnare a Ventimiglia forze di pattugliamento per presidiare 7/24 almeno le zone più a rischio. E chiederemo di riattivare immediatamente l’iter per un Centro Migranti, opzione che in Marzo il Prefetto aveva dichiarato non agibile attivando invece la creazione di Punti di Assistenza Diffusa. Questi ultimi saranno certamente utili per accomodare a breve termine le persone più fragili, ma non saranno mai in grado di cambiare la situazione nella nostra città".

"Siamo tutti affascinati dall’Oasi del Nervia quale punto di ristoro per gli uccelli migratori - termina Panetta - che arrivano da lontano e che esausti trovano nell’Oasi pace e ristoro per poter continuare la migrazione. Non è possibile non offrire almeno lo stesso trattamento alle persone migranti. Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore si impegna a lavorare dal primo giorno di amministrazione per un Centro Migranti situato fuori città, lontano dai centri abitati, servito da mediatori culturali e pattugliato dalle forze dell’ordine che offra orientamento e ristoro alle persone migranti. E contestualmente ritorni a Ventimiglia decoro e libertà".