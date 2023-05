Sanremo: "Fotografia di eventi nell'era digitale", ultimi posti disponibili per il corso di Confartigianato

Ultimi posti disponibili per il corso organizzato dalla Confartigianato “La fotografia di eventi nell’era digitale” con la fotografa e digital creator Raffaella Sottile. Dopo l’entusiasmo per il workshop di inizio aprile, il corso prosegue infatti con la seconda parte a cui è ancora possibile iscriversi. Le quattro lezioni frontali inizieranno lunedì 8 maggio.



Gli incontri si terranno presso la sede della Confartigianato, in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, dalle 17.30 alle 19, e proseguiranno venerdì 12, lunedì 15 e venerdì 19 maggio. Durante le lezioni si apprenderanno le tecniche base per realizzare buone foto ad un evento anche senza avere competenze tecniche specifiche o strumentazione professionale.



Tra gli argomenti affrontati, l’introduzione alla fotografia di eventi, il cambiamento del ruolo del fotografo nell’era digitale e le opportunità di carriera per chi desidera una crescita professionale. "Si tratta di un’opportunità tanto per chi inizia ora quanto per chi invece ha già un suo “tone of voice” preciso. Per ricevere informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero lo 0184/524517" - spiegano da Confartigianato.