Elezioni a Imperia: l'associazione Polis per Claudio Scajola "La città sempre più viva"

"Imperia è oggi una città che ha ritrovato il gusto di gioire e stare insieme. I cinque anni dell’amministrazione Scajola sono stati un lustro denso di impegni e realizzazioni per molteplici settori della città e delle frazioni, in particolare per l’attività sportiva e gli appuntamenti all'aria aperta"

Così in una nota stampa l'associazione Polis che sostiene la candidatura a sindaco di Claudio Scajola a Imperia. Dal gruppo di sostenitori aggiungono: "Basti pensare agli interventi - ormai vicini alla conclusione - per la realizzazione di un centro sportivo attrezzato dedicato all’outdoor in zona S. Lazzaro o l’importante impegno per la storica palestra Maggi che, grazie ad un completo efficientamento, sarà meno onerosa da gestire e potrà ospitare appuntamenti sportivi aperti finalmente al pubblico. E sempre parlando di sport non si possono tralasciare i due interventi principali: la cittadella dello sport allo storico Ciccione di piazza d’Armi e la riqualificazione dei capannoni del Prino, accanto al rinnovato campo d’atletica Lagorio".