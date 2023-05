Sanremo: scomparsa dell'ex segretario generale Tommaso La Mendola, il cordoglio del Sindaco

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ricorda Tommaso La Mendola, ex segretario generale del Comune di Sanremo dal 2018 al 2021:

“E’ con profondo dispiacere che ho appreso la notizia della prematura scomparsa dell’ex segretario generale del comune Tommaso La Mendola, in servizio fino al 2021, quando poi è andato in pensione. Tommaso La Mendola è stato un segretario generale molto appassionato e presente. Di lui ho vivo il ricordo del terribile periodo della pandemia, che abbiamo affrontato insieme, spesso da soli, in Comune durante i lockdown. A nome mio, della presidenza del consiglio e di tutta l’amministrazione comunale voglio esprimere il più sincero cordoglio e rivolgere un forte abbraccio ai familiari”.