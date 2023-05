BetB2B: come creare un casinò online?

L'industria delle scommesse è sempre molto competitiva. Secondo le previsioni preliminari, entro il 2027 la capitalizzazione del mercato del gioco d'azzardo potrebbe superare i 765 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, gli esperti di BetB2B prevedono un aumento della domanda di soluzioni già pronte. Sarà difficile per le piattaforme personalizzate stare al passo con tutti i cambiamenti e sviluppare la propria attività in linea con le tendenze.

Una delle maggiori differenze tra le piattaforme di scommesse di alta qualità e quelle mediocri è il software innovativo. Più la piattaforma è avanzata e innovativa, più avrà successo nel soddisfare la domanda e nel fornire servizi di alto livello.

L'industria del gioco d'azzardo è un settore competitivo ed è impossibile entrarvi con successo senza competenze o collaboratori qualificati in grado di creare un prodotto di qualità. BetB2B è uno dei leader di mercato che offre soluzioni chiavi in mano.

Vantaggi per il mercato e l'economia - Piattaforma di casinò BetB2B

L'azienda sviluppa da 12 anni prodotti software innovativi per casinò e negozi di scommesse. I prodotti di BetB2B possono essere forniti come una complessa soluzione "chiavi in mano" o come soluzioni individuali in varie forme e combinazioni, come ad esempio Sportsbook API.

Lavorando con una piattaforma già pronta, l'organizzazione stimola la fornitura di servizi di qualità sul mercato. Questo è possibile perché il team di professionisti commette errori minimi, affidandosi alla propria esperienza e conoscenza.

"In generale, con la nostra piattaforma facciamo progredire il mercato e l'economia perché abbiamo le risorse, la forza e il livello di competenza sufficiente per migliorare il prodotto subito dopo la comparsa di nuove soluzioni. BetB2B investe nell'innovazione e nello sviluppo dei propri dipendenti", hanno dichiarato i rappresentanti dell'azienda.

Soluzioni aziendali BetB2B

Bet-b2b.com è un'azienda che offre un'ampia gamma di prodotti specifici per il settore e ha l'esperienza sufficiente per creare casinò online e siti web di scommesse di alto livello. Il team di oltre 300 dipendenti si concentra sul segmento B2B. Grazie a bet-b2b com, oltre 100 clienti con milioni di spettatori sono già diventati leader nei loro segmenti regionali.

E non c'è da stupirsi, perché avviando una collaborazione con loro, il cliente otterrà: la possibilità di organizzare una piattaforma per le scommesse su oltre 182 sport; l'accesso a oltre 16.000 eventi in diretta; 7.000 streaming in diretta e 6.000 partite.

Per semplificare il compito e velocizzare il processo, ai clienti vengono offerte 3 soluzioni di base:

Sportsbook iFrame BetB2B offre l'integrazione API sulla piattaforma dell'operatore. Si tratta di una soluzione ideale per gli operatori online già affermati. Il team di professionisti garantisce che la vostra risorsa avrà un design unico e funzionerà come un orologio svizzero 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Queste caratteristiche porteranno sicuramente allo sviluppo del business.

Questa soluzione è progettata per le aziende che servono clienti in diverse aree geografiche, per cui viene offerta un'interfaccia multicurrency e multilingue. È adatta a chi ha bisogno di integrare e migliorare le scommesse sportive in un sito di igaming esistente.

Soluzione al dettaglio BetB2B è una soluzione utile per i bookmaker tradizionali. La piattaforma di scommesse BetB2B, sviluppata da specialisti, combina le funzionalità di uno stabilimento terrestre per l'accettazione delle scommesse e le scommesse online.

Grazie a un'interfaccia intuitiva e all'automazione, è facile comprendere tutte le sue funzionalità.

Soluzione chiavi in mano BetB2B è una piattaforma già pronta, perfetta per gli operatori che dispongono già di un'infrastruttura di pagamento e legale, nonché di una licenza che consente l'attività.

Si tratta di un complesso di prodotti, tra cui giochi unici della piattaforma di casinò BetB2B, CMR+CMS, sistema di back-office, supporto tecnico - assistenza su 2 linee, Toto, sport virtuali, slot, casinò live e Sportsbook.

Indipendentemente dalla soluzione scelta, ogni cliente ha accesso a un'assistenza professionale. Specialisti esperti con un alto livello di qualificazione aiuteranno a comprendere tutte le complessità del prodotto non solo durante il lancio del progetto, ma anche in seguito.

Bet-b2b com – tecnologie e strumenti moderni

Tutti i tipi di servizi sono fortemente influenzati dall'incredibile crescita e dal rapido sviluppo della tecnologia. L'industria del gioco d'azzardo non fa eccezione. Nel mercato moderno del gioco d'azzardo esiste un numero enorme di aziende, quindi per attirare i clienti e ottenere profitti è necessario concentrarsi sulla creazione del prodotto perfetto, tenendo conto di tutte le tendenze moderne.

Le nuove tecnologie e l'approccio moderno al business di BetB2B consentono alla vostra azienda di rimanere competitiva offrendo un prodotto di qualità. Questo crea concorrenza tra gli stabilimenti e migliora il settore stesso.

Considerando che quando ci si registra presso un bookmaker o un casinò online si inseriscono i propri dati personali, è importante proteggerli. Se in passato rubare informazioni riservate era relativamente facile, con l'attuale livello di tecnologia è diventato quasi impossibile per i criminali. Pertanto, tutti i prodotti di BetB2B sono caratterizzati da un elevato livello di sicurezza.

I dipendenti di Bet-b2b com monitorano costantemente la situazione del mercato IT e sono al corrente di tutte le innovazioni tecnologiche del settore. Un po' di ingegno, attenzione e innovazioni tecnologiche aiutano il simpatico team di BetB2B a creare i migliori prodotti e soluzioni per le scommesse e i casinò online.

Il valore dell'azienda nello sviluppo di industrie correlate

Il gioco d'azzardo è un mercato che sta crescendo ad un ritmo incredibile. Pertanto, lo sviluppo di diverse soluzioni per questo settore contribuisce allo sviluppo di industrie correlate:

Design.

IA.

Tecnologie cloud.

Imprese.

Marketing.

IT e altri ancora.

L'uso del gioco d'azzardo e dei prodotti correlati per lo sviluppo di altri settori non è un'idea nuova. Ad esempio, le università di Yale e Harvard hanno organizzato una lotteria per raccogliere fondi per l'avvio di un nuovo dipartimento e per il lancio di una startup scientifica.

Dato che BetB2B si occupa della creazione di soluzioni off-the-shelf per il gioco d'azzardo, l'azienda sta contribuendo allo sviluppo di diversi settori.