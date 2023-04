Sanremo, rifiuti: nuovo servizio di raccolta per le utenze non domestiche (Foto)

Nuovo servizio di raccolta per le utenze non domestiche a Sanremo. E' previsto a partire da martedì 2 maggio: una modalità provvisoria, in attesa dell’installazione di nuove e moderne isole ecologiche informatizzate.

Dopo numerosi incontri con le attività commerciali, i calendari sono stati consegnati direttamente da Amaie Energia in alcune attività del centro interessate dal cambiamento (corso Garibaldi, piazza Colombo e via Roma) e potranno altresì essere ritirati al Palafiori.

Inoltre, la prossima settimana ranger e ispettori ambientali saranno presenti sul territorio per monitorare la situazione. Di seguito si riassumono le variazioni del servizio:

- il conferimento di carta, plastica e indifferenziata non avverrà più al pomeriggio ma la mattina (carta/cartone tutti i giorni, plastica e indifferenziata il martedì, giovedì e sabato). A seconda della zona di appartenenza si dovrà esporre il rifiuto in una precisa fascia oraria, cui farà seguito la raccolta. E’ assolutamente necessario rispettare gli orari di esposizione. Anche le postazioni fisse di via Escoffier e dell'ex stazione saranno spostate al mattino (si veda file allegato)

- la raccolta di umido e vetro continuerà ad avvenire al pomeriggio ma secondo un orario "più stringente". La novità è che per gli esercenti di via Roma e traverse non sarà più possibile conferire fronte attività, dal momento che i mezzi di Amaie Energia non effettueranno più la raccolta porta a porta ma stazioneranno in due postazioni fisse (altezza civ.20 e 112 di via Roma). Qui l'utenza dovrà portare il rifiuto con mastelli e cassonetti in dotazione.