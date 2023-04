Diano Marina: durante i controlli su conferimento rifiuti, 5 persone individuate e sanzionate

Intensificati i controlli della Polizia Locale di Diano Marina sul conferimento dei rifiuti.



“Nell'ultima settimana – spiega il Comandante Gabriele Degli Innocenti - 5 persone sono state individuate e sanzionate per aver abbandonato sacchi contenenti rifiuti in maniera difforme a quanto stabilito dalle regolamentazioni locali. Individuato e sanzionato anche l'autore di un accumulo di rifiuti in zona Gorleri.

In collaborazione con gli operatori di Egea e dell'associazione Kronos, gli agenti hanno svolto presidi nelle aree urbane al fine di monitorare l'andamento del ciclo di conferimento e raccolta e fornire informazioni utili all'utenza circa lo smaltimento dei rifiuti. È stata poi fatta una mappatura delle zone più soggette ad abbandoni di rifiuti, in cui sono stati focalizzati controlli mirati a risalire all'origine degli abbandoni e all identificazione dei responsabili. Elevate sanzioni fino a 500 euro.

Dall'inizio dell'anno sono già una ventina le persone individuate e sanzionate per conferimenti irregolari. L'imminente entrata in funzione dell'impianto di videosorveglianza, dislocato con 50 telecamere sparse nel territorio, darà un ulteriore strumento di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti”.