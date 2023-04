All’ospedale di Imperia è mancato Matteo, il figlio di Michela Aloigi

Un calvario durato anni per Michela Aloigi, sempre a fianco di Matteo. Un amore infinito di una madre che con orgoglio e sacrificio lo ha assistito tutti i giorni e soprattutto battendosi per i diritti dei disabili. Una battaglia che Michela continuerà anche ora che il suo Matteo non c’è più.

Commovente un post della mamma di Matteo di qualche giorno fa: ”Sto pensando a te (e chi come te) che mi guardi con rabbia e disprezzo, mi consideri una grande rompiscatole. Quando mi hai visto passare stamattina stavo portando Matteo al Pronto Soccorso, per l'ennesima volta in ospedale. Proprio oggi 25 Aprile ricordiamo l'importanza della libertà, della nostra Costituzione, ma ancora alcuni esseri umani anche in un paese come il nostro "non sono liberi" liberi di andare dove vogliono perché non c'è accessibilità, liberi di frequentare i Centri estivi, liberi di giocare con gli altri. Alcuni di noi non sono neanche liberi di dormire la notte perché devono accudire i propri cari, alcuni di noi "si sognano" di staccare la testa da ore e ore di pianto continuo di un figlio perché l'assistenza è pochissima spesso priva di competenza e assente nei giorni di festa. Prigionieri di una società che ci considera ultimi e ultimi ci tiene. Io sarò sempre presente per far si che le persone come me e mio figlio siano "libere", ancora con più forza andrò avanti per poter rendere quei giorni lontani dall'ospedale e dalle sofferenze pieni di vita e non di rinunce. Purtroppo ancora non è tempo per noi di smettere di lottare per far si che la nostra Costituzione sia messa in atto”.

Il funerale di Matteo si svolgerà il 1° maggio alle 11 presso la Basilica di San Maurizio in piazza Duomo ad Imperia.