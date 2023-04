Quali sono le conseguenze del saldo e stralcio?

Il saldo e stralcio è una procedura che può rivelarsi particolarmente vantaggiosa in specifiche circostanze debitorie: se eseguita con accuratezza, si tratta di una pratica che consente di liberarsi dai debiti trovando una soluzione conciliante e conveniente. Approfondiamo il saldo a stralcio, quali sono le conseguenze e i vantaggi per chi riesce ad utilizzarlo.

Che cos’è il saldo e stralcio, una breve panoramica

Il saldo e stralcio è una procedura che permette di cancellare il debito in seguito ad una rinegoziazione degli accordi tra le parti. Quando viene sottoscritto un accordo di saldo e stralcio, infatti, il debitore ottiene una riduzione dell’importo da corrispondere all’istituto di credito per chiudere definitivamente la propria posizione debitoria. Si tratta di una pratica che non può essere applicata in maniera indiscriminata a tutti i casi, in quanto regolata da una specifica normativa che la prevede solo in caso di situazioni economiche gravi e che potrebbero realmente compromettere la condizione del debitore stesso.

In Italia, tuttavia, la condizione del sovraindebitamento è più diffusa di quanto si possa pensare, tanto che è stata promulgata la Legge 3/2012 - nota anche come Legge Salva Suicidi - la quale, permette, in determinate condizioni di insolvenza, di accedere a procedure di sovraindebitamento.

D’altra parte bisogna sottolineare che il saldo e stralcio è una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte: da una parte per l'azienda creditrice, permette di recuperare almeno una parte dell'importo del debito, evitando ulteriori perdite; dall’altra per il debitore, offre l'opportunità di pagare un importo inferiore rispetto al debito originale e risolvere la situazione debitoria in modo definitivo. È una prassi che viene spesso messa in atto anche in ambito agricolo, quando le colture non si rivelano redditizie come l’agricoltore aveva pensato e si trova a dover far fronte a costi imprevisti e non coperti dalla produzione delle derrate alimentari.

Le conseguenze del saldo e stralcio

A differenza di quanto si possa pensare, il saldo e stralcio è una delle procedure più sicure per chiudere il debito con un istituto di credito. Il compromesso che viene raggiunto tra debitore e creditore può mettere fine ad un periodo, anche molto lungo, di stress debitorio. Il saldo e stralcio è, di sicuro, il modo migliore per chiudere un debito. Un compromesso tra debitore e creditore, che porta vantaggi a entrambe le parti, e che permette di porre fine a un lungo periodo di stress debitorio.

Prima di procedere, tuttavia, nel caso in cui si stia parlando di un debito da prestito bancario, è opportuno sottolineare che la procedura di saldo e stralcio di un finanziamento può rivelarsi leggermente più complesso. Pertanto si rende necessaria:

capacità di negoziazione dell’accordo debitorio;

esperienza sul campo;

conoscenza approfondita del diritto bancario;

Date le competenze necessarie per ottenere un saldo e stralcio bilancio, è opportuno affidarsi a professionisti che possono aiutare i propri clienti ad evitare il rischio del sovraindebitamento: coloro che provano ad occupare in autonomia, senza il knowhow per farlo, rischia di non ottenere il risultato sperato.

Una volta che è stato trovato l’accordo tra le parti, al debitore non resta che versare l’importo residuo: si ricorda, infatti, che il saldo e stralcio prevede l’eliminazione di una parte del debito, mentre la restante deve comunque essere corrisposta all’istituto di credito. Qualora il debitore non dovesse adempiere all’accordo si può incorrere in un ulteriore aggravamento dei problemi reputazionali agli occhi degli enti di credito, una condizione particolarmente svantaggiosa non solo per i privati ma anche per le aziende. Appare quindi evidente come, durante la procedura di saldo e stralcio, diventi essenziale richiedere anche la contestuale segnalazione come cattivo pagatore.

Infatti, qualora il proprio nome dovesse comparire nei sistemi di informazione creditizia (come CRIF, CR, EXperian, CTC, etc..) a causa di un mancato pagamento delle rate in precedenza, con il saldo e stralcio si elimina completamente, qualora venga inoltrata la richiesta. Nel caso non dovesse essere così e si fosse in possesso di tutti i requisiti, allora è opportuno, con il supporto di professionisti, inviare un’ulteriore richiesta esplicita per eliminare in maniera definitiva la segnalazione dai registri dei sistemi di informazione creditizia.