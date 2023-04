Pontedassio: si capotta con l'auto sulla Statale 28, uomo di 46 anni lievemente ferito nella notte

Mobilitazione di soccorsi, questa notte intorno all’una e trenta sulla statale 28 del Colle di Nava a Pontedassio, a pochi metri dal centro commerciale.

Secondo una prima ricostruzione un’auto, condotta da un uomo di 46 anni, si è capottata senza coinvolgere altri mezzi e per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno estratto l’uomo dal mezzo e poi consegnato ai sanitari.

Presente anche il personale medico del 118 e un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in ospedale ad Imperia e le sue condizioni, fortunatamente, non sono preoccupanti.