Controlli della Guardia di Finanza nei mercati provinciali: sequestrati oltre 1.000 articoli contraffatti o pericolosi

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nel corso di una intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti, ha disposto, nel semestre appena trascorso, una serie di servizi nel settore della contraffazione, della sicurezza prodotti e del contrasto alle pratiche commerciali operate in violazione del ‘Codice del Consumo’.

Nello specifico, dal mese di ottobre scorso, i reparti territoriali delle Fiamme Gialle, hanno eseguito diversi mirati interventi nei mercati settimanali o nelle loro immediate vicinanze e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti a Diano Marina, Imperia, San Bartolomeo al mare, Sanremo, Taggia e Ventimiglia, che hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro circa 1.100 articoli, tra i quali capi di abbigliamento e accessori, abilmente contraffatti, recanti marchi di note griffe nazionali ed internazionali (Chanel, Christian Dior, Fendi, Goyard, Gucci, Guess, Louis Vuitton, Moschino, Prada, Yves Saint Laurent), e dispositivi elettrici aventi il marchio ‘CE’ contraffatto, potenzialmente pericolosi per la salute.

Sono stati sottoposti a sequestro migliaia di articoli (dispositivi elettrici e prodotti di bigiotteria), messi in vendita privi del previsto marchio ‘CE’ o del contenuto minimo delle informazioni in etichetta, quindi da considerarsi non conformi alle disposizioni previste dal ‘Codice del Consumo’. Sono stati individuati 21 responsabili (di nazionalità senegalese, cinese e bengalese), di cui 11 segnalati alla locale Procura della Repubblica e 10, in relazione ad illeciti di natura amministrativa, segnalati alla locale Camera di Commercio.

L’azione delle Finanza proseguirà, a testimonianza del costante presidio economico-finanziario svolto dal Comando Provinciale di Imperia nel contrasto ad ogni forma di illegalità economica, a tutela degli operatori economici rispettosi delle regole e della sicurezza dei consumatori.