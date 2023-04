Quando parliamo di un servizio di assistenza in lesioni da ulcere croniche parliamo di un servizio di assistenza domiciliare in certi casi che riguarda molte persone che hanno bisogno di una cura o di una prevenzione di queste lesioni che sono molto comuni tra le persone anziane e le persone che conducono per qualche motivo una vita sedentaria o comunque che non si possono muovere dalla posizione dove stanno e ci stanno per tante ore

Praticamente queste lesioni si manifestano a causa di una pressione eccessiva sulla pelle oltre a delle condizioni di salute precarie e a una circolazione del sangue scarsa e soprattutto le stesse possono essere molto dolorose e mettere in difficoltà la vita quotidiana della persona che ha meno libertà di movimento e ha meno possibilità di fare delle cose

In linea generale un servizio del genere prevede la presenza di infermieri specializzati che lavorano in collaborazione con il medico di famiglia che chiaramente conosce la situazione del suo paziente o della sua paziente e parliamo di storia clinica a memoria o anche un fisioterapista che serve per garantire un trattamento personalizzato in base alle necessità della persona che ha davanti

Da questo punto di vista una figura molto importante è la figura dell'infermiere o della infermiera a domicilio che è una figura che in questo ambito può intanto valutare l'estensione e la gravità delle lesioni di cui stiamo parlando e poi prevedere un trattamento mirato utilizzando delle terapie per la cura oltre che un'attenzione costante per evitare delle complicazioni che sempre ci possono essere

Tra l'altro queste ulcere croniche o meglio queste lesioni di queste ulcere non solo sono un problema estetico ma possono portare gravi complicazioni come infezioni se non sono curate in maniera adeguata ed è per questo che serve nel caso in questione o un'assistenza domiciliare dedicata che garantisce la massima sicurezza per il paziente e garantisce che avrà sempre una persona che dà una mano non solo a lui o a lei ma anche alla famiglia dando dei consigli per quando questa persona non è presente

Dobbiamo trovare un infermiere a domicilio che ci ispira fiducia

Sia che dobbiamo trovare un infermiere a domicilio o una infermiera a domicilio per noi stessi o per una persona a noi cara e quindi magari per un familiare stretto l'importante è seguire il titolo di questa seconda parte che ci ricorda la necessità di trovare un professionista che ci ispira fiducia già dal primo incontro

Poi è chiaro che può darsi che ci consiglia qualcuno questa figura professionale e parliamo di amici che magari hanno dei parenti nella stessa situazione per quanto riguarda queste lesioni da ulcere croniche, e quindi sanno che la persona in questione è esperta in questo ambito e questo non fa che darci più garanzie

Fermo restando che poi bisognerà mettersi d'accordo per quanto riguarda la questione degli orari e per quanto riguarda la questione del tariffario che sono due cose molto importanti in poche parole