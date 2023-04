Talenti e meteore del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo rappresenta la storia della musica italiana, e ci ha regalato successi senza tempo, ma non solo. Infatti, non sono pochi i cantanti o i brani che hanno raggiunto la vittoria, ma che dopo pochi anni, o addirittura pochi mesi, sono stati dimenticati.

Ogni edizione ha avuto i suoi grandi successi e i suoi brani dimenticabili, i suoi talenti e le sue meteore.

Gli artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston hanno fatto, nel bene e persino a volte nel male, la storia del Festival di Sanremo. Ma quali sono stati i più grandi successi del Festival e quali sono stati, invece, i cantanti o i gruppi che sono state delle semplici meteore passeggere nella storia della musica italiana? Scopriamolo subito.

I più grandi successi del Festival di Sanremo

In decenni di Festival, l’Ariston ha visto esibirsi un gran numero di artisti eccellenti passati alla storia.

Ma quali sono i brani e gli artisti di maggior successo che hanno partecipato al Festival di Sanremo dagli inizi ad oggi?

Qui vogliamo proporre solamente alcuni dei nomi più importanti dei protagonisti che hanno reso celebre il Festival.

Partiamo con Elisa, che nel 2001 ha vinto l’edizione portando uno dei suoi brani più famosi, Luce (tramonti a nord est), canzone premiata sia nella sezione Campioni sia col Premio della Critica.

A seguire ricordiamo la canzone Vita spericolata di Vasco Rossi.

Tra i brani più importanti della canzone italiana che hanno fatto anche la storia del Festival non possiamo non citare Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Ma altrettanto importante è Un’avventura di Lucio Battisti o Gli uomini non cambiano di Mia Martini.

Altri brani famosissimi che hanno fatto la storia della canzone italiana sono Le mille bolle blu di Mina, Un’emoziona da poco di Anna Oxa, Donne di Zucchero, e ancora La musica è finita di Ornella Vanoni e Gianna di Rino Gaetano. Iconica è, invece, la canzone portata da Adriano Celentano in coppia con Claudia Mori, Chi non lavora non fa l’amore, così come Spalle al muro di Renato Zero.

Hanno partecipato al Festival anche brani come Una lacrima sul viso di Bobby Solo, Salirò di Daniele Silvestri, Perdere l’amore di Massimo Ranieri, Come saprei di Giorgia e l’indimenticabile La terra dei cachi di Elio e le storie tese.

Ma quali sono stati, invece, i brandi dimenticati da tutti?

Le meteore del Festival di Sanremo

Oltre ai grandi successi, al Festival ci sono state anche canzoni che non sono rimaste nella mente degli italiani.

Tra questi ricordiamo i Gazosa di Jessica Morlacchi, della quale si è tornati a parlare per la pacca di Memo Morigi. La band era famosissima nei primi anni Duemila, quando pubblicarono brani famosi come www.mipiacitu o ancora Stai con me (forever). Tra i brani più famosi di questa band ricordiamo anche Ogni giorno di più, che al Festival di Sanremo arrivò in decima posizione.

Altri cantanti che non hanno raggiunto il successo sperato sono tanti, come Giò di Tonno, storico gobbo del musical Notre Dame de Paris in coppia con Lola Ponce. Insieme parteciparono al Festival con Colpo di Fulmine, classico brano sanremese che vinse l’edizione del 2008.

Uno dei cantanti dimenticati ma che sembravano, ai tempi, delle grandi rivelazioni è Antonio Maggio, che partecipò al concorso di Sanremo Giovani nel 2013 con la divertente canzone Mi servirebbe sapere. Aveva anche partecipato alla prima edizione di X Factor nel 2008 insieme agli Aram Quartet.

Altra meteora è stata Aleandro Baldi che vinse il 44esimo Festival di Sanremo con il brano Passerà, dopo che nel 1992 aveva partecipato tra le Nuove Proposte con il brano Non amarmi in coppia con Francesca Alotta.